Uzbudljiva saznanja: James Webb otkrio tragove atmosfere na planetu sličnom Zemlji?

TRAPPIST-1e je četvrti planet u sustavu crvenog patuljka TRAPPIST-1, a nalazi se u zviježđu Vodenjaka i udaljen je oko 40 svjetlosnih godina od Zemlje. Čvrsto kruži unutar nastanjive zone zvijezde i ima masu usporedivu sa Zemljinom. Ovo je prva potraga za atmosferom i nastanjivošću površine nekog planeta pomoću JWST-a.

No TRAPPIST-1e je u fokusu jer je na njemu teoretski moguća prisutnost tekuće vode, ali samo ako ima atmosferu. Početni rezultati ukazuju na nekoliko potencijalnih scenarija, uključujući mogućnost njezinog postojanja, prenosi Sky News.

Rezultati, objavljeni u časopisu Astrophysical Journal Letters, temelje se na podacima svemirskog teleskopa James Webb (JWST) i predstavljaju prvi ozbiljan pokušaj da se otkrije ima li ovaj planet atmosferu i može li podržati tekuću vodu. TRAPPIST-1e se već dugo smatra jednim od najboljih kandidata za potragu za uvjetima pogodnim za život izvan Zemlje.