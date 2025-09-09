Uzbudljiva saznanja: James Webb otkrio tragove atmosfere na planetu sličnom Zemlji?

Istraživači sa Sveučilišta St. Andrews danas su objavili dva odvojena rada o planetu TRAPPIST-1e. Kažu da bi na njegovoj površini mogla postojati tekuća voda u obliku oceana ili ledenog prostranstva te da je svemirski teleskop James Webb (JWST) korak bliže rješavanju pitanja ima li taj planet atmosferu ili ne
TRAPPIST-1e je četvrti planet u sustavu crvenog patuljka TRAPPIST-1, a nalazi se u zviježđu Vodenjaka i udaljen je oko 40 svjetlosnih godina od Zemlje. Čvrsto kruži unutar nastanjive zone zvijezde i ima masu usporedivu sa Zemljinom. Ovo je prva potraga za atmosferom i nastanjivošću površine nekog planeta pomoću JWST-a.
No TRAPPIST-1e je u fokusu jer je na njemu teoretski moguća prisutnost tekuće vode, ali samo ako ima atmosferu. Početni rezultati ukazuju na nekoliko potencijalnih scenarija, uključujući mogućnost njezinog postojanja, prenosi Sky News.
Rezultati, objavljeni u časopisu Astrophysical Journal Letters, temelje se na podacima svemirskog teleskopa James Webb (JWST) i predstavljaju prvi ozbiljan pokušaj da se otkrije ima li ovaj planet atmosferu i može li podržati tekuću vodu. TRAPPIST-1e se već dugo smatra jednim od najboljih kandidata za potragu za uvjetima pogodnim za život izvan Zemlje.
'Najuzbudljivija mogućnost je da bi planet mogao imati tzv. sekundarnu atmosferu bogatu plinovima poput dušika. No zasad ne možemo isključiti ni opciju da je riječ o goloj stijeni bez atmosfere', rekao je dr. Ryan MacDonald, predavač na Odjelu za fiziku i astronomiju Sveučilišta St. Andrews.
Tim je koristio JWST-ov instrument NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) kako bi analizirao svjetlost koja ide kroz potencijalnu atmosferu planeta dok prolazi ispred svoje zvijezde. Svaka promjena u spektru mogla bi otkriti kemijske elemente u zraku.
No veliki izazov bili su tzv. starspotovi, magnetske pjege na površini crvenog patuljka jer su značajno kontaminirale podatke. Znanstvenici su više od godinu dana radili na korekcijama prije nego što su mogli izdvojiti informacije povezane s planetom. Dosad je zabilježeno tek nekoliko tranzita planeta ispred zvijezde, a svako novo promatranje povećava preciznost podataka.
'Danas imamo četiri promatranja TRAPPIST-1e, a u narednim godinama očekujemo ih gotovo 20. Sada konačno imamo teleskop i alate za potragu za uvjetima pogodnim za život u drugim zvjezdanim sustavima, što ovo razdoblje čini jednim od najuzbudljivijih u astronomiji', dodao je dr. MacDonald.