Investicijski val: Alphabet najavio prva velika AI ulaganja u UK uoči Trumpova posjeta

Četvrta najveća tvrtka na svijetu, vlasnik Googlea Alphabet, najavila je ulaganje vrijedno 6,8 milijardi američkih dolara u umjetnu inteligenciju u Velikoj Britaniji. Novac će biti upotrijebljen za infrastrukturu i znanstvena istraživanja tijekom sljedeće dvije godine. To bi trebalo biti prvo od nekoliko velikih američkih ulaganja predstavljenih uoči državnog posjeta predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Alphabet će službeno otvoriti podatkovni centar vrijedan milijardu dolara u Waltham Crossu u Hertfordshireu. Objekt će biti hlađen zrakom, a nastala toplina koristit će se za grijanje škola i domova.

Ulaganje će proširiti ovu lokaciju, a uključivat će i financiranje za DeepMind sa sjedištem u Londonu, kojim upravlja britanski dobitnik Nobelove nagrade Demis Hassabis, a koji koristi umjetnu inteligenciju za napredna znanstvena istraživanja.