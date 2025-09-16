Investicijski val: Alphabet najavio prva velika AI ulaganja u UK uoči Trumpova posjeta

Novac će biti upotrijebljen za infrastrukturu i znanstvena istraživanja vezana uz umjetnu inteligenciju tijekom sljedeće dvije godine
Četvrta najveća tvrtka na svijetu, vlasnik Googlea Alphabet, najavila je ulaganje vrijedno 6,8 milijardi američkih dolara u umjetnu inteligenciju u Velikoj Britaniji. Novac će biti upotrijebljen za infrastrukturu i znanstvena istraživanja tijekom sljedeće dvije godine. To bi trebalo biti prvo od nekoliko velikih američkih ulaganja predstavljenih uoči državnog posjeta predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Alphabet će službeno otvoriti podatkovni centar vrijedan milijardu dolara u Waltham Crossu u Hertfordshireu. Objekt će biti hlađen zrakom, a nastala toplina koristit će se za grijanje škola i domova.
Ulaganje će proširiti ovu lokaciju, a uključivat će i financiranje za DeepMind sa sjedištem u Londonu, kojim upravlja britanski dobitnik Nobelove nagrade Demis Hassabis, a koji koristi umjetnu inteligenciju za napredna znanstvena istraživanja.
Googleova predsjednica i glavna direktorica za ulaganja Ruth Porat rekla je kako sad postoji poseban tehnološki odnos između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva. Također postoje rizici na kojima moraju zajedno raditi kako bi ih ublažili, ali i ogromne prilike u gospodarskom rastu, socijalnim uslugama i unapređenju znanosti.
Računa na britanski Akcijski plan za mogućnosti umjetne inteligencije kao pomoć ulaganju, ali je istaknula kako i dalje treba raditi na njegovoj realizaciji te kako iskorištavanje prednosti procvata umjetne inteligencije nije unaprijed zajamčeno.
Američka administracija vršila je pritisak na Ujedinjeno Kraljevstvo radi ublažavanja poreza na digitalne usluge za tvrtke, uključujući Google. Najavljena ulaganja vrijedna više milijardi dolara pridonijela su jačanju funte.
Alphabet vrijedi više od tri bilijuna dolara
Alphabet je početkom ovog tjedna postao četvrta tvrtka čija je ukupna vrijednost na burzi vrijedna više od tri bilijuna dolara, pridruživši se Nvidiji, Microsoftu i Appleu. Cijena dionica Googlea naglo je porasla u proteklom mjesecu nakon što su američki sudovi odlučili kako neće naložiti podjelu tvrtke.
Google je također potpisao ugovor sa Shellom o opskrbi 95 posto energije bez ugljika za svoja ulaganja u Velikoj Britaniji. U SAD-u je Trumpova administracija sugerirala kako energetske potrebe podatkovnih centara umjetne inteligencije zahtijevaju povratak korištenju izvora energije s koje se više oslanjaju na ugljik, piše BBC.