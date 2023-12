Ovaj put službeno: E3 odlazi u povijest

ESA je svojim članovima ovog proljeća priopćila da nakon što su se velika imena povukla s ovogodišnjeg planiranog E3, događaj 'jednostavno nije prikupio trajan interes neophodan za njegovu provedbu na način koji bi prikazao veličinu, snagu i utjecaj na našu industriju.' ReedPop, organizator PAX-a i New York Comic Cona, trebao je održati E3 2023. prije nego što je događaj otkazan.

Izvor: Profimedia / Autor: AaronP/Bauergriffin.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

'Znamo da cijela industrija, igrači i kreatori imaju veliku strast za E3. Dijelimo tu strast,' rekao je predsjednik i izvršni direktor ESA-e Stanley Pierre-Louis za The Washington Post. 'Znamo da je teško reći zbogom tako dragom događaju, ali to je stvarnost, uzevši u obzir nove prilike koje naša industrija može koristiti kako bi doprla do obožavatelja i partnera.'

Istina, put prema dolje dao se naslutiti i prije nego što je itko od nas čuo za COVID-19. Sony, najveći izdavač u industriji, odlučio je ne sudjelovati u izdanju 2019. EA je odbio održati E3 press konferenciju i te godine, a umjesto toga je odlučio pokrenuti vlastiti EA Play showcase nekoliko dana prije.