Hrvati osvajaju New York: Kako je Scale Croatia postao odskočna daska za izlazak na američko tržište

Kada je 2022. godine pokrenut Scale Croatia, cilj je bio ambiciozan i jasan – otvoriti vrata hrvatskim startupima prema globalnim tržištima, ponajprije SAD-u, koji kroji trendove rasta i investicija u tehnologiji. Program je nastao u partnerstvu Infobipa, Googlea i Goldman Sachsa, u sklopu Infobipove inicijative Startup Tribe, a danas se profilirao kao jedan od najozbiljnijih mostova između hrvatske inovacijske scene i svjetskih investitora
'Do danas smo uspjeli pozicionirati program kao jedan od najkonkretnijih mostova između hrvatske inovacijske scene i globalnoga investicijskog ekosustava. To svakodnevno demonstriraju domaći startupi iz prvog izdanja, poput CircuitMessa, Orqe, Airt.aia, NuoTwoa i Robotiq.aia, istaknula je Lucija Reić iz Infobip Startup Tribea.
Novo izdanje, Scale 2.0, donijelo je iskorak – iz mentorskog programa prerastao je u sveobuhvatan inkubator za hrvatske early stage startupe. Umjesto četveromjesečne suradnje s mentorima iz Googlea i Goldman Sachsa, uvedena je jasna struktura i međunarodna komponenta: razvoj zajednice seed i anđeoskih investitora, pristup kapitalu, te program u tri faze koji uključuje Hrvatsku i SAD.
Prva faza održana je od 15. do 20. lipnja u Infobipovu kampusu Quantum u Vodnjanu. Druga, u srpnju, odvela je odabrane timove u New York, gdje su radili s mentorima iz Microsofta, LinkedIna, Antlera, Columbia Startup Laba i Goldman Sachsa. Završnica stiže u rujnu na Infobip Shift konferenciji u Zadru, gdje će pred investitorima predstaviti svoje projekte.
Tko su ovogodišnji protagonisti
Ove godine u Vodnjanu je program okupio 12 startupa, od kojih je šest izborilo put u New York: Medusa Technologies, Luxyon, Earthbound, Xolvi, Smart Hospitality i Autorun. Njihova rješenja pokrivaju širok spektar – od AI sustava za precizniju radiološku dijagnostiku (Medusa Technologies), preko perovskitnih solarnih ćelija koje se mogu integrirati na različite površine (Luxyon), do platformi za upravljanje IoT uređajima u stvarnom vremenu (Xolvi).
0Polaznici nam kažu kako je iskustvo nadmašilo poslovni aspekt – testirali su osobne granice, upoznali različite kulture, razvijali nove vještine i dobili potvrdu da njihov rad ima smisla i na globalnoj razini', kaže Reić.
Globalni radar umjesto lokalne niše
Zašto je New York važan? 'U globalnom tehnološkom ekosustavu nema puno prostora za izoliran rast. Povezivanje s tržištem poput New Yorka može značiti razliku između regionalnog i globalnog uspjeha. Mi hrvatskim timovima otvaramo vrata pristupu kapitalu i znanju', naglašava Reić.
Dodaje kako ovakvi mostovi mijenjaju perspektivu – otvaraju put do fondova, partnerstava i zajednica koje bez fizičkog prisustva i preporuka ostaju nedostižne. Primjeri iz prvog izdanja programa to potvrđuju: Orqa otvara tvornicu dronova u SAD-u, nakon što je osigurala 5,8 milijuna eura seed investicije, a CircuitMess je sklopio suradnju s Walmartom.
O hrvatskom startup ekosustavu:
'Više nije pitanje imamo li potencijala – imamo. Pitanje je skalabilnosti, internacionalizacije i brzine. Hrvatska ima kapital intelekta i tehnologije, ali još uvijek učimo kako prepoznati trenutak za proboj. Tu Scale nastupa – da taj trenutak približimo i aktiviramo.
Estonija je vrhunski primjer kojem treba težiti s obzirom na to da su u tako maloj državi nastali startupi koji su globalno prisutni i privlače investicije. Da bi to uspjelo Hrvatskoj, potrebno je uskladiti nekoliko stvari; od startup zajednice, preko investicija i obrazovnih institucija, pa do državnih zakona. Tek kada sve navedeno bude skupa funkcioniralo.'
Diego Ivanović iz Medusa Technologies ističe da ih je Scale privukao jer nije 'samo mentorstvo, nego konkretan okvir za izlazak pred svjetsku publiku'. 'Imamo globalne ambicije i tražili smo program koji nas neće oblikovati prema kalupu, nego potaknuti da razmišljamo šire, brže i hrabrije', rekao je.
Najvrjednijim iskustvom smatra kombinaciju svega – edukacije, mentorstva, umrežavanja – ali posebno ističe pitch u New Yorku: 'Sama priprema izmijenila nam je način razmišljanja o proizvodu, korisnicima i tržištu. Naučili smo kako prezentirati vrijednost u 60 sekundi – i kako slušati. Ostvarili smo kontakte koji su i dalje aktivni i dobili važan reality check.'
Za Medusu, Scale 2.0 značio je i unutarnju transformaciju: 'Pomogao nam je suziti fokus, oblikovati jasan value proposition i pripremiti materijale spremne za investitore. Izazvao je i ubrzao promjene koje smo predugo odgađali.'