Hrvati osvajaju New York: Kako je Scale Croatia postao odskočna daska za izlazak na američko tržište

Kada je 2022. godine pokrenut Scale Croatia, cilj je bio ambiciozan i jasan – otvoriti vrata hrvatskim startupima prema globalnim tržištima, ponajprije SAD-u, koji kroji trendove rasta i investicija u tehnologiji. Program je nastao u partnerstvu Infobipa, Googlea i Goldman Sachsa, u sklopu Infobipove inicijative Startup Tribe, a danas se profilirao kao jedan od najozbiljnijih mostova između hrvatske inovacijske scene i svjetskih investitora

'Do danas smo uspjeli pozicionirati program kao jedan od najkonkretnijih mostova između hrvatske inovacijske scene i globalnoga investicijskog ekosustava. To svakodnevno demonstriraju domaći startupi iz prvog izdanja, poput CircuitMessa, Orqe, Airt.aia, NuoTwoa i Robotiq.aia, istaknula je Lucija Reić iz Infobip Startup Tribea. Novo izdanje, Scale 2.0, donijelo je iskorak – iz mentorskog programa prerastao je u sveobuhvatan inkubator za hrvatske early stage startupe. Umjesto četveromjesečne suradnje s mentorima iz Googlea i Goldman Sachsa, uvedena je jasna struktura i međunarodna komponenta: razvoj zajednice seed i anđeoskih investitora, pristup kapitalu, te program u tri faze koji uključuje Hrvatsku i SAD. Prva faza održana je od 15. do 20. lipnja u Infobipovu kampusu Quantum u Vodnjanu. Druga, u srpnju, odvela je odabrane timove u New York, gdje su radili s mentorima iz Microsofta, LinkedIna, Antlera, Columbia Startup Laba i Goldman Sachsa. Završnica stiže u rujnu na Infobip Shift konferenciji u Zadru, gdje će pred investitorima predstaviti svoje projekte.

Tko su ovogodišnji protagonisti Ove godine u Vodnjanu je program okupio 12 startupa, od kojih je šest izborilo put u New York: Medusa Technologies, Luxyon, Earthbound, Xolvi, Smart Hospitality i Autorun. Njihova rješenja pokrivaju širok spektar – od AI sustava za precizniju radiološku dijagnostiku (Medusa Technologies), preko perovskitnih solarnih ćelija koje se mogu integrirati na različite površine (Luxyon), do platformi za upravljanje IoT uređajima u stvarnom vremenu (Xolvi). 0Polaznici nam kažu kako je iskustvo nadmašilo poslovni aspekt – testirali su osobne granice, upoznali različite kulture, razvijali nove vještine i dobili potvrdu da njihov rad ima smisla i na globalnoj razini', kaže Reić. Globalni radar umjesto lokalne niše Zašto je New York važan? 'U globalnom tehnološkom ekosustavu nema puno prostora za izoliran rast. Povezivanje s tržištem poput New Yorka može značiti razliku između regionalnog i globalnog uspjeha. Mi hrvatskim timovima otvaramo vrata pristupu kapitalu i znanju', naglašava Reić. Dodaje kako ovakvi mostovi mijenjaju perspektivu – otvaraju put do fondova, partnerstava i zajednica koje bez fizičkog prisustva i preporuka ostaju nedostižne. Primjeri iz prvog izdanja programa to potvrđuju: Orqa otvara tvornicu dronova u SAD-u, nakon što je osigurala 5,8 milijuna eura seed investicije, a CircuitMess je sklopio suradnju s Walmartom.

Scale Croatia Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Infobip







+10 Scale Croatia Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Infobip

O hrvatskom startup ekosustavu: 'Više nije pitanje imamo li potencijala – imamo. Pitanje je skalabilnosti, internacionalizacije i brzine. Hrvatska ima kapital intelekta i tehnologije, ali još uvijek učimo kako prepoznati trenutak za proboj. Tu Scale nastupa – da taj trenutak približimo i aktiviramo. Estonija je vrhunski primjer kojem treba težiti s obzirom na to da su u tako maloj državi nastali startupi koji su globalno prisutni i privlače investicije. Da bi to uspjelo Hrvatskoj, potrebno je uskladiti nekoliko stvari; od startup zajednice, preko investicija i obrazovnih institucija, pa do državnih zakona. Tek kada sve navedeno bude skupa funkcioniralo.'