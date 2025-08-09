Kultni redatelj: 'AI bi mogao izazvati 'Terminator' apokalipsu. Ovo su najveće prijetnje'

Govoreći za Rolling Stone povodom promocije knjige 'Ghosts of Hiroshima' Charlesa Pellegrina, koju planira ekranizirati, Cameron je rekao da, iako se u svom radu oslanja na AI, zabrinut je zbog mogućnosti da se tehnologija upotrijebi s 'nihilističkom namjerom'.

'Mislim da i dalje postoji opasnost od apokalipse nalik onoj iz Terminatora, gdje se AI poveže s oružanim sustavima, pa čak i s nuklearnim naoružanjem i sustavima protunapada. Na bojištu se sve odvija brzo - trebala bi nam superinteligencija da sve to obradi. Možda ćemo biti pametni pa zadržati čovjeka u procesu, no ljudi lako griješe, a bilo je puno grešaka koje su nas dovele na rub nuklearnog rata. Zato – ne znam', rekao je Cameron za Guardian.

Dodao je kako se čovječanstvo nalazi na 'prekretnici' te da je suočeno s egzistencijalnim prijetnjama: klimatskim promjenama i degradacijom okoliša, nuklearnim oružjem i superinteligencijom. 'Sve se te prijetnje manifestiraju i dosežu vrhunac u isto vrijeme. Možda je superinteligencija i odgovor.'

Cameronov originalni Terminator iz 1984. prikazuje svijet kojim vlada AI obrambena mreža Skynet. Iako su njegovi filmovi, posebno 'Avatar', uvelike koristili AI u produkciji, redatelj se nada da će uštede koje tehnologija donosi dolaziti od ubrzanja procesa, a ne otpuštanja ljudi.

Kao član upravnog odbora tvrtke Stability AI, Cameron je ranije izjavio da budućnost visokobudžetnog filma ovisi o tome kako će prepoloviti troškove vizualnih efekata. Međutim, ostaje skeptičan prema ideji da AI može zamijeniti scenariste.

'Ne vjerujem da će ikada ‘bezosjećajni um’ koji samo prežvače ono što su rekli ljudi – o životu, ljubavi, lažima, strahu i smrtnosti – uspjeti stvoriti nešto što će pokrenuti publiku. Da biste to napisali, morate biti čovjek', poručio je 2023. godine.