Proslavila se uz Brucea Willisa u hit seriji 80-ih, a iznenadit će vas kako izgleda danas

Ikona američkog filma 70-ih, Cybill Shepherd (75), pojavila se ovih dana na otvorenju kazališne adaptacije svog kultnog filma 'The Heartbreak Kid' iz 1972. Glumica je stigla u Eastwood Performing Arts Center u Hollywoodu, gdje je uvela novu postavu u svijet crne komedije, nastale prema kratkoj priči objavljenoj u Esquireu 1966.

Fotografije Cybill Shepherd, koje možete pogledati OVDJE, dok pred kazalištem pozira s obožavateljima i dijeli autograme, izazvale su veliku pozornost javnosti. Iako je napunila 75 godina, glumica koje se i danas rado sjećamo po detektivskoj seriji 'Slučajni partneri' u kojoj je glumila s Bruceom Willisom, izgleda sjajno.

Glumački proboj ostvarila je ulogom Jacy Farrow u klasiku Petera Bogdanovicha 'Posljednja kino predstava' (1971), uz Jeffa Bridgesa, nakon čega je uslijedio uspjeh s filmom 'The Heartbreak Kid'. Televizijsku slavu stekla je 1985. partnerstvom s Bruceom Willisom u detektivskom dramediji 'Slučajni partneri', koja ju je katapultirala među zvijezde.

U autobiografiji se osvrnula na medijske špekulacije o navodnoj ljubomori na Willisove nagrade, priznajući da je 'naravno, bila zavidna' jer 'tko ne želi osvojiti Emmy?'. Tijekom 90-ih glumila je Cybill Sheridan u vlastitoj humorističnoj seriji 'Cybill', koja je trajala četiri godine i donijela joj još jedan Zlatni globus za komediju.

Bruce Willis i Cybill Shepherd u 'Slučajni partneri' Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube