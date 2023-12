Gejmeri, pažnja: Ovo su najžešći noviteti objavljeni tijekom Game Awardsa 2023.

Stigao je novi naslov kreatora No Man's Skya i još hrpa drugih uzbudljivih naslova

Dodjela Game Awards je gotova, a Larian Studios i njihov iznimno uspješan RPG Baldur’s Gate 3 otvaraju šampanjac (osvojili su, među ostalim, nagradu za igru godine, igru koju su birali igrači te najbolju igru za više igrača). Remedyjev Alan Wake 2 također je prošao jako dobro, osvojivši nagrade za najbolju režiju, najbolju naraciju i najbolju umjetničku režiju. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom odletio je paraglajderom sa statuom za najbolju akciju/avanturu, RPG Sea of Stars osvojio je nagradu za najbolju indie igru, a Cocoon je nagrađen kao najbolja debitantska indie igra. Međutim, kao i svake godine dosad, nagrade su samo dio predstave. Tijekom dodjele je predstavljeno više od deset najava igara, a ovdje smo sakupili one najbolje i - najpametnije. Light no Fire

Izvor: Društvene mreže / Autor: Hello Games

Novi naslov Hello Gamesa, kreatora poznate svemirske simulacije pod nazivom No Man’s Sky, projekt je koji se razvija zadnjih pet godina. Light No Fire, još jedno ime igre od tri riječi, opisuje se kao 'prvi pravi otvoreni svijet', što je obećanje koje bi Hello, uz malo sreće i hrpu rada, mogao ostvariti. Svijet je navodno iste veličine kao Zemlja, s tajnama i misterijama iza svakog ugla. Također je napravljen za više igrača, što je zgodno. Dan izlaska je zasad tajna, no prema prvom foršpanu - igra izgleda prekrasno. Jurassic Park Survival Prošlo je nekoliko godina od zadnje igre na temu Jurassic Parka, no pauzi se izgleda bliži kraj. Jurassic Park: Survival odvija se dan nakon događaja iz prvog filma, a čini se da sadrži dosta šuljanja i skrivanja od gladnih dinosaura. Igra nema datum izlaska, ali ima platforme na kojima će izići: Xbox X/S, PlayStation 5 i PC.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Jurassic World

OD

Izvor: Društvene mreže / Autor: Kojima Productions

Jeste li mislili da će Hideo Kojima stati s Death Strandingom 2? Legendarni programer također je bio zauzet pripremama kinematografske horor igre OD, prethodno nazvane Overdose. Opisuje se kao nešto što 'nitko dosad nije doživio ili vidio', što je sasvim moguće, s obzirom na Kojimin pedigre. Redatelj Jordan Peele također je uključen, kao i glumci Sophia Lillis, Hunter Schafer i Udo Kier. Detalji su oskudni, jer je to Kojimina umotvorina, no bar znamo da će igra u nekom trenu doći na Xbox X/S i PC. Marvel's Blade

Izvor: Društvene mreže / Autor: Marvel

Svačiji omiljeni lovac na vampire dobiva svoju videoigru koju razvija Arkane Lyon, talentirani tim koji stoji iza Deathloopa i Dishonoreda 2. Naravno, radi se o istoj firmi koja je radila i Redfall, no tko zna? Možda su nešto naučili od neuspjele pucačke igre i sve stečeno iskustvo usipali u sagu o Marvelovom poluvampirskom heroju. Igra još nema ni datum izlaska ni platforme na koje će doći. Exodus

Izvor: Društvene mreže / Autor: Archetype Entertainment

Ovo je prva igra Archetype Entertainmenta, studija u kojem rade bivši programeri iz Biowarea, Naughty Doga i drugih AAA timova. Exodus je znanstvenofantastični RPG koji se bavi učincima dilatacije vremena, pojmom da vrijeme prolazi sporije onima koji putuju svemirom velikom brzinom. Izgleda filmski i prekrasno, s velikim naglaskom na igračev izbor. Exodus nema datum izlaska, ali je u razvoju za PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC. Monster Hunter Wilds

Izvor: Društvene mreže / Autor: Capcom

Capcom punom parom razvija novi Monster Hunter. Monster Hunter Wilds izravan je nastavak Monster Hunter Worlda i čini se da sadrži sve velike i opake zvijeri prema kojima možete zamahnuti naoštrenim štapom. Na putu je za PS5, Xbox Series X/S i PC, a više informacija stiže ovog ljeta. Windblown

Izvor: Društvene mreže / Autor: Motion Twin

Motion Twin, autori Dead Cellsa, vratili su se s još jednim roguelikeom. Čini se da je Windblown igra brzog tempa koja obećava 'potpuno novu razinu brzine u žanru akcijskog roguelikea'. Također se, sudeći prema foršpanu, ne radi o sidescrolleru, što je definitivan odmak od formule Dead Cellsa. Windblown izlazi 2024. za PC, a kasnije, pretpostavljamo, i na konzole. Big Walk

Izvor: Društvene mreže / Autor: House House

Želite se opustiti? House House, programer koji stoji iza Untitled Goose Game, ima naslov za vas. Big Walk je hodajući sim za više igrača te s mnogo tajni koje trebate otkriti. Ključna tema Big Walka je suradnja tijekom istraživanja divljine, a trebao bi stići na Steam i Epic Game Store 2025. godine.

No Rest for the Wicked

Izvor: Društvene mreže / Autor: Moon Studios

No Rest for the Wicked novi je projekt Moon Studiosa, tima koji stoji iza igre Ori and the Blind Forest. Riječ je o akcijskom RPG-u iz ptičje perspektive smještenom u srednji vijek. Grafika je zapanjujuća, što nije iznenađenje s obzirom na proizvođača od kojeg naslov dolazi. U Early Access bi igra trebala doći u prvom tromjesečju 2024., a kasnije će izaći i na PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S. Pony Island 2: Panda Circus

Izvor: Društvene mreže / Autor: Daniel Mullins Games