Invazija na velika platna: Netko će ipak napraviti film Space Invaders

Nakon više od deset godina kalkulacija i nepoznatog stanja produkcije, sve je izvjesnije da će Warner Bros ipak iskoristiti val uspješnih filmova temeljenih na videoigrama te konačno izbaciti dugo najavljenu ekranizaciju kultne videoigre iz Taita
Prošlo je nekoliko godina otkako smo posljednji put čuli vijesti o filmu temeljenom na legendarnoj videoigri Space Invaders, no čini se da se projekt vratio iz mrtvih. Prema izvješću Deadlinea, za scenarij su angažirani Ben Zazove i Evan Turner (The Out-Laws), a produkciju će odraditi New Line Cinema.
Filmska adaptacija klasične arkadne igre japanske tvrtke Taito razvija se već više od desetljeća, otkako je Warner Bros 2014. otkupio prava s namjerom da je pretvori u filmsku priču. Godine 2019. objavljeno je da će scenarij pisati Gregg Russo (Mortal Kombat, 2021.), no čini se da su u međuvremenu napravljene određene promjene u kreativnom timu. Još uvijek nije poznat datum izlaska filma, niti način na koji će biti ispričana priča o invaziji izvanzemaljaca.
U posljednjih nekoliko godina filmske adaptacije videoigara doživljavaju svojevrsni procvat, pa je moguće da Warner Bros. želi iskoristiti taj zamah i napokon realizirati projekt koji se dugo planira. Hoće li Space Invaders zaista stići na veliko platno, ostaje za vidjeti, kažu iz Engadgeta.