Invazija na velika platna: Netko će ipak napraviti film Space Invaders

Prošlo je nekoliko godina otkako smo posljednji put čuli vijesti o filmu temeljenom na legendarnoj videoigri Space Invaders, no čini se da se projekt vratio iz mrtvih. Prema izvješću Deadlinea, za scenarij su angažirani Ben Zazove i Evan Turner (The Out-Laws), a produkciju će odraditi New Line Cinema.

Filmska adaptacija klasične arkadne igre japanske tvrtke Taito razvija se već više od desetljeća, otkako je Warner Bros 2014. otkupio prava s namjerom da je pretvori u filmsku priču. Godine 2019. objavljeno je da će scenarij pisati Gregg Russo (Mortal Kombat, 2021.), no čini se da su u međuvremenu napravljene određene promjene u kreativnom timu. Još uvijek nije poznat datum izlaska filma, niti način na koji će biti ispričana priča o invaziji izvanzemaljaca.