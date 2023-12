Hrvatski esport prvaci otkrili koliko je i što sve potrebno za uspjeh

Esportovi ne prestaju golicati maštu ljubitelja elektroničke zabave, a u Hrvatskoj njihov pun potencijal tek treba iskoristiti. Ovo je, izgleda, sveobuhvatna ideja iza ovogodišnje konferencije Beyond Esports - boutique konferencije koja okuplja stručnjake i profesionalce iz međunarodne esports industrije.

Keynote je, naime, vodio Joe Lovelace iz esports organizacije Blast koji je, pored osvrta na dio svoje profesionalne karijere u nogometnim momčadima, istaknuo kako se iza svakog uspješnog esports događaja mora nalaziti podrška vlasti - bilo to gradskih ili državnih .

U konferencijskom prostoru učilišta Algebra posjetitelji su mogli prisustvovati panelima koji istražuju razna područja esportova, od menadžmenta do natjecanja.

'Hrvatski Telekom tako iza sebe do danas ima dvije uspješne sezone Ultimate Gamera, dok je Telekom Esports Tournament ispunio zadatak osvježavanja brenda i širenja popularnosti esportova. Ne dolazim iz gejmerskog backgrounda, no ponosna sam na suradnju s Good Gameom koji nam je pomogao podići Telekom Esports Championship na međunarodnu razinu ' rekla je.

Karijera u esportovima

Drugi interesantan panel dao je zanimljiv uvid u karijeru hrvatskih natjecatelja koji su se dosegli svjetsku slavu. Razgovoru su prisustvovali Niki Mamić (MaM1c), Toni Sabalić (Sacre) i Leon Pesić (NeLo).

Sabalić je, kao i većina esports natjecatelja svoju priču započeo kao tinejdžer koji voli igrati igre. Od Call of Dutyja 2 s prijateljima, NeLo je s vremenom stigao do League of Legendsa kojim se profesionalno bavi i danas.

League je, prema njemu, jako dobra igra za isticanje vještine pojedinih igrača, za razliku od, recimo, Counter Strikea: Global Offensivea. Trik za uspjeh u profesionalnoj karijeri je, složili su se svi sudionici, u puno vježbe i samousavršavanja.