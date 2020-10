Ostali ste bez administratorske lozinke za Windows 10? Ovako je možete resetirati

Izgubite li ili zaboravite administratorsku lozinku za računalo, to može stvoriti prilične probleme. Pogledajte što možete učiniti u takvim situacijama

Za idući korak trebate znati na kojoj particiji diska na računalu je instalacija Windowsa. Obično je to C:, ali može varirati od računala do računala.

Kad ste to napravili spojite taj uređaj s vašim računalom kako bi ga mogli upotrijebiti za novu instalaciju. Na većini računala trebat ćete pritisnuti tipku F12 ili sličnu čim se sustav počne podizati kako bi mogli odabrati odakle će se podići do kraja.

Windows 10 omogućava postavljanje sigurnosnih pitanja za lokalne račune kako bi vam pomogao snaći se baš u ovakvim situacijama. Ako ste to učinili, dobro će vam doći. Niste? To vam neće biti naročito korisno.

Ako se pojavi poruka The system cannot find the drive specified probajte s drugim slovom (D i dalje) sve dok ne nađete naziv diska.

Kad vam to pođe za rukom, promijenite direktorij koristeći zapovijed cd. Utipkajte ovo kako biste pristupili mapi System32:

cd Windows\System32

Sad dolazimo do malog trika. U Windowsima, na stranici za logiranje, postoji kratica do izbornika Ease of Access za korisnike s posebnim potrebama. Možete upotrijebiti nekoliko zapovijedi kako bi tu kraticu zamijenili poveznicom do Command Prompta, a time i više zapovijedi.

Kako bi to učinili, utipkajte ove zapovijedi jednu po jednu. Prvom ćete napraviti sigurnosnu kopiju kratice do Ease of Access kako bi tome mogli ponovno pristupiti kasnije, a drugom obaviti spomenutu zamjenu:

ren utilman.exe utilman.exe.bak

ren cmd.exe utilman.exe

Potom unesite ovu zapovijed kako bi ponovno pokrenuli računalo i vratili se na normalni zaslon za logiranje:

wpeutil reboot

Kako uključiti administratorski korisnički račun u Windowsima

Kad se pojavi zaslon za logiranje kliknite kraticu Ease of Access u donjem desnom zaslonu kako bi aktivirali Command Prompt (sličica koja podsjeća na kazaljke okružene iscrtanom linijom).

Nakon što uđete u sučelje Command Prompta unesite ovu zapovijed kako bi uključiti početni administratorski korisnički račun:

net user Administrator /active:yes

Potom ćete ponovno trebati pokrenuti računalo, što možete brzo napraviti ako unesete ovu zapovijed:

shutdown -t 0 -r

Kad se vratite na zaslon za logiranje kliknite administratorski korisnički račun u donjem lijevom kutu. Taj korisnički račun nema lozinku pa bi se trebali moći logirati i resetirati vašu lozinku.

Kako resetirati lozinku

U Windows 10 Pro možete kliknuti desnom tipkom računalnog miša na Start i odabrati Computer Management, zatim Local Users and Groups na lijevoj strani kako bi otvorili alat za upravljanje korisničkim profilom.

Otvorite mapu Users, desnom tipkom miša kliknite svoj korisnički račun i odaberite Set password kako bi unijeli novu lozinku. Windows će vas upozoriti na moguć gubitak određenih podataka.

Po postavljanju nove lozinke izlogirajte se iz administratorskog korisničkog računa i provjerite možete li se ulogirati u svoj redovni korisnički račun.

Za Windows 10 Home morat ćete ponoviti postupak koristeći Command Prompt. Desnom tipkom miša kliknite Start i odaberite Command Prompt (Admin) (ili Windows PowerShell (Admin)) kako bi otvorili novi prozor.