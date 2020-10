Kako isključiti Siri na Apple uređajima? Ništa lakše

U slučaju da ne želite pomoć Appleovog digitalnog asistenta, postoji rješenje. Pokazat ćemo vam kako ga možete isključiti na svim popularnim uređajima američkog proizvođača

Ako koristite starije verzije iOS-a ili iPadOS-a , trebat ćete iskljkučiti diktiranje, odnosno Dictation na uređaju kako biste izbrisali snimke. To radite trako da odete u Settings na iPhoneu ili iPadu i tamo birate General > Keyboard. Skrolajte do dolje i pronađite stavku Enable Dictation. Isključite ju.

Ako želite isključiti Siri na iPhoneu ili iPadu , morat ćete ući u postavke. Tamo u izborniku Siri & Search te tamo isključite opciju Press Side button for Siri kako biste onemogućili pozivanje aplikacije pritiskom na tipku. Ako imate tipku Home, tu će umjesto Side button pisati Home button. Nakon što smo isključili aktivaciju putem tipki, vrijeme je za gašenje one glasovne. Pronađite stavku 'Hey Siri' i jednostavno ju isključite. Konačno, ako želite, isključite opciju Allow Siri When Locked kako biste isključili asistenta kad je vaš iPhone ili iPad zaključan.

Kako isključiti Siri na Macu?

Siri je puno manje korisna na Macu nego na prijenosnim uređajima, s obzirom da na računalu imate tipkovnicu. Za početak odite postavke na Macu tako da kliknete na logotip Apple u gornjem lijevom kutu ekrana i birate System Preferances. Tamo birajte Siri - ako vidite kvačicu kraj 'Enable Ask Siri', maknite ju i to bi trebalo biti to. Za brisanje glasovnih podataka sa Appleovih servera, odite u System Preferences > Siri i kliknite na Delete Siri & Dictation History.

Kako isključiti Siri na Apple Watchu?

Kao i kod drugih uređaja otiđite u Settings > Siri i tamo isključite 'Listen for 'Hey Siri'', Raise to Speak, Press Digital Crown i konačno birajte - Turn Off Siri. Ako to želite napraviti na iPhoneu, otvorite aplikaciju Watch, odite u Settings > Siri i isključite Listen for 'Hey Siri',Raise to Speak, Press Digital Crown, i tamo birajte Turn Off Siri.