Što je ciklus baterije? Evo kako ćete provjeriti stanje na PC-ju i Macu

Pogledajte kako ćete ustanoviti koliko je ciklusa prošla baterija u uređajima s Microsoftovim operativnim sustavom Windows 10 i Appleovim računalima

Baterije su, poznato je, potrošna roba. U prijenosnim računalima mogu potrajati i više godina, ali s vremenom će biti sve slabije i sve će kraće trajati. Kako bi provjerili u kojoj je fazi životnog ciklusa baterija u vašem laptopu možete pogledati koliko je ciklusa prošla.

Što je ciklus baterije?

Svaki put kad bateriju potpuno ispraznite (od sto posto do nule) to se računa kao jedan ciklus. Taj se ciklus ne mora dogoditi u jednoj rundi. Primjerice, ako ispraznite bateriju sa 100 na 50 posto i ponovno ju napunite do 100 posto i ponovno ispraznite do 50 posto, to se računa kao jedan ciklus.