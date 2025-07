'AI je prilika koju Hrvatska ne smije propustiti. Ključ je u edukaciji i ulaganjima'

'Europa zaostaje za globalnim liderima poput Kine i SAD-a, gdje tvrtke znatno brže implementiraju AI rješenja u poslovanje. Europa se previše fokusira na regulaciju, a premalo na implementaciju . To izaziva frustraciju, no nadamo se da će novi signali iz Europske komisije donijeti promjene. AI je prilika koju ne smijemo propustiti', poručila je Weber te istaknula:

Predstavnici Ministarstva rada ustvrdili su da svaka industrijska revolucija sa sobom donosi i kreativnu destrukciju. No naglasio je da su sustavom vaučera spremni na to da će neka radna mjesta nestati, a nova nastati, s ciljem da nastavljaju poticati poduzetnički duh naroda. 'Godine 2022. pokrenuli smo sustav vaučera s naglaskom na zelene i digitalne vještine, unutar kojeg se nalazi 120 vještina povezanih s umjetnom inteligencijom i njezinom primjenom. Potrebna nam je kombinacija formalnog i neformalnog obrazovanja da bismo to ostvarili', istaknuli su predstavnici Ministarstva rada.

'AI tehnologija je sposobna stvarati samu sebe'

Robert Kopal, član HUP-ove Koordinacije za umjetnu inteligenciju te istraživač i znanstvenik, nadovezao se na usporedbu parnog stroja i umjetne inteligencije, koju su iznijeli sudionici panela, istaknuvši da je ključna razlika u tome što je AI tehnologija sposobna sama stvarati novu tehnologiju, na što je direktor za proizvode umjetne inteligencije u Infobipu Ervin Jagatić ustvrdio da to doista jest tehnologija koja može replicirati samu sebe, no da će do razine kad to bude mogla raditi bez ljudi proći još puno vremena.

'Dotad se bavimo rudimentarnim stvarima', poručio je Jagatić te dodao: 'Očekujemo porast radnih mjesta, uključujući prekvalifikacije postojećih pozicija u segmentu AI-a.' Kopal je pak istaknuo potrebu za dubinskim analizama strukture tvrtki u suradnji s HUP-om kako bi se utvrdile realne mogućnosti i prepreke za uvođenje AI-a u poslovanje.

'Istraživanje HUP AI B2B 2025. predstavlja inicijalno snimanje stanja u sklopu plana provođenja godišnjeg transverzalnog istraživanja. S obzirom na niz aktivnosti u sklopu izrade Nacionalnog plana i Akcijskog plana za razvoj umjetne inteligencije u RH, istraživanje je više nego pravovremeno te će svakako biti podrška i podloga poduzetim, kao i planiranim aktivnostima.

Ujedno će omogućiti savladavanje uočenih izazova, iznalaženje trendova (mikro i makro), dubinske uvide (segmentacija, korelacije i dr.) te postavljanje svojevrsnog benchmarka. Nadamo se da će rezultati koristiti poslovnoj zajednici, državnom i javnom sektoru te akademskoj zajednici', rekao je Kopal.