Je li moguće spojiti dva korisnička računa na Facebooku? Ne baš, ali evo što možete učiniti

Ako baš morate stari korisnički račun na Facebooku zamijeniti novim, naoružajte se strpljenjem i pripremite na puno ručnog rada

Evo uputa kako to možete učiniti.

Facebook ne nudi način automatskog spajanja kontakata, fotografija, statusa i drugih podataka iz dva korisnička računa u jedan. Ako to zbog bilo kojeg razloga želite ili trebate napraviti, morat ćete to učiniti ručno.

Preuzmite svoje podatke s Facebooka odjednom

Ovaj bi postupak mogao potrajati, ali je nužan kako bi imali minimalnu sigurnosnu kopiju (backup) odlučite li deaktivirati ili obrisati svoj korisnički račun. Na žalost, neće biti naročito koristan pri povratu podataka.

Otvorite Facebook, pa Settings i potom Security. Odaberite u izborniku lijevo Your Facebook Information i kliknite View pa Download Your Information.

Otvorit će se stranica s koje možete preuzeti svoje podatke i dobiti kopiju sadržaja koje ste dijelili na Facebooku. Kako bi preuzeli sve podatke, pod Data Range odaberite All of my data, pa Format, Media Quality i potom Create File.

Ovisno o tome koliko ste objavljivali i koliko ste dugo na Facebooku, moglo bi proći i nekoliko sati prije no što preuzimanje završi. Za svaki slučaj preuzmite svoje fotografije i video zapise s Facebooka još jednom zasebno.

Vratite svoje kontakte

Ne možete automatski vratiti sve svoje kontakte u novi korisnički račun već ćete to morati učiniti ručno. Taj postupak teoretski možete ubrzati tako što ćete unijeti kontakte sa svog pametnog telefona.