Izbrisali ste razgovor u WhatsAppu? Ovako ga možete vratiti nazad

Ako želite vratiti izbrisane poruke u WhatsAppu, postoji nada - a ona uključuje povratak starih sigurnosnih pohrana

Što se dogodi ako umjesto arhiviranja razgovora na WhatsAppu taj razgovor slučajno izbrišete. Koja je razlika? Arhivirani razgovori se mogu vratiti bez velikih poteškoća, dok povratak izbrisanih poruka zahtjeva složeniji pristup.

Kako radi sigurnosna pohrana u WhatsAppu?

Da bismo spasili izbrisane poruke u WhatsAppu, morat ćete imati aktivni Chat Backup u postavkama uređeja. Da biste došli do njega samo ptitisnite na Settings karticu na dnu iOS-a ili meni s tri točkice u gornjem desnom kutu Androida (i tamo izaberite Settings). Nakon toga uđite u Chats > Chat backup. Tu ćete vidjeti nekoliko planova sigurnosne pohrane: svaki dan, svaki tjedan, svaki mjesec ili isključeno, objašnjava MakeUseOf.

WhatsApp na Androidu radi pohranu svake noći, no to neće pomoći ako izgubite smartfon. Drugim riječima, trebat će vam pohrana na cloudu. WhatsApp na iPhoneu također briše stare arhivirane poruke svaki put kad napravi novu sigurnosnu pohranu, dok Android pohranjuje poruke 'do sedam dana stare'.

Uz automatsko pohranjivanje svaki dan moći ćete jednostavno vratiti poruke čim ih izbrišete. Nadalje, sigurnosna pohrana svakog tjedna dat će vam više vremena da spasite stare poruke WhatsAppa po cijenu gubitka novijh poruka.