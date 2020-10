Ne znate kako prebaciti podatke sa starog na novi iPhone? Ne brinite, evo načina

Quick Start je značajka namijenjena bržem i jednostavnijem postavljanju iPhonea. Donosimo upute kako ju upotrijebiti za brz i jednostavan prijenos podataka s jednog na drugi iPhone

Prijenos treba biti obavljen uz stabilnu vezu Wi-Fi ili pomoću adaptera Lightning to USB 3 Camera i kabela Lightning to USB .

Dok koristite Quick Start nećete moći koristiti svoj stari i novi iPhone sve dok prijenos podataka ne završi. To bi moglo potrajati između pola sata i sat.

Aktivirajte vaš novi iPhone

Nakon skeniranja na starom iPhoneu trebao bi se pojaviti tekst Finish on New iPhone. Moguće je kako ćete na novom iPhoneu morati unijeti lozinku za stari iPhone. Ako koristite više Appleovih uređaja možda ćete morati unijeti i lozinke za njih.

Po unosu lozinki pričekajte dok novi iPhone ne obavi aktivaciju. To može potrajati nekoliko minuta jer se treba spojiti na Wi-Fi i ulogirati u vaš korisnički račun Apple ID. Zbog toga ćete možda morati unijeti lozinku za Apple ID.

Ako to od vas zatraži, postavite Face ID ili Touch ID. Možete odabrati Set Up Later ako se ne želite time baviti sad.