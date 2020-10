Mijenjate mobitel? Evo kako ćete prebaciti sve što vam je važno s Androida na novi iPhone

Donosimo upute pomoću kojih ćete preseliti podatke s uređaja s Googleovim operativnim sustavom na Appleov pametni telefon

Pripremite Androida i iPhone

Aplikacija Move to iOS (Android) podržava Android 4.4 Kitkat i novija izdanja, kao i iOS9 te novija. Provjerite je li vaše izdanje kompatibilno.

Također provjerite ima li na vašem iPhoneu dovoljno memorije za pohranu za prebacivanje svih podataka s Androida (uključujući i karticu microSD, ako ju ima). Ako nema dovoljno prostora, nečega ćete se morati odreći.

Ukoliko ste već počeli koristiti iPhone, trebat ćete ga obrisati prije no što počnete prebacivati podatke. Napravite svakako sigurnosnu kopiju (backup) prije no što se upustite u brisanje.

Provjerite jesu li baterije oba uređaja dovoljno pune ili ih uštekajte u struju.

Počnite postavljati svoj iPhone

Nakon što uključite iPhone trebao bi vas dočekati zaslon s riječi Hello i pozivom na postavljanje. Potegnite prstom po zaslonu prema gore (ili kliknite dugme Home) pa pratite upute kako bi odabrali željeni jezik i dio svijeta u kojem se nalazite.

Na stranici Quick Start odaberite Set Up Manually. Povežite se s istom mrežom Wi-Fi na kojoj je i vaš Android. Nastavite pratiti upute dok ne dođete do stranice Apps & Data.

Kad ju otvorite, kucnite Move Data from Android.

Preuzmite Move To iOS na Androidu

Na vašem uređaju s Androidom otvorite trgovinu Play i instalirajte aplikaciju Move to iOS. Provjerite je li riječ o Appleovoj aplikaciji, ne o nekom od više dostupnih lažnjaka.

Move to iOS možete preuzeti i izravno s Appleovog web odredišta. Po preuzimanju i instalaciji otvorite aplikaciju Move to iOS na Androidu.

Kucnite Continue i pročitajte Terms and Conditions. Kad dođete do stranice Find Your Code kucnite Next u gornjem desnom kutu.

Na iPhoneu kucnite Continue kako bi dobili brojčani kod. Utipkajte taj kod u aplikaciju Move to iOS kako bi povezali vašeg Androida s iPhoneom.

Odaberite koje ćete podatke prebaciti

Nakon što se Android i iPhone povežu trebao bi se pojaviti popis svih različitih vrsta podataka koje možete prebaciti. Označite ili odznačite one koje želite ili ne želite prebaciti.