Ključna odluka spasila je nebo iznad Atacame i budućnost istraživanja svemira

Znanstvena zajednica s olakšanjem je dočekala odluku o povlačenju megaprojekta koji je ozbiljno prijetio jedinstvenom noćnom nebu pustinje Atacama u Čileu, području koje se smatra najboljom lokacijom na svijetu za astronomiju . Projekt INNA, vrijedan oko 10 milijardi dolara, trebao je obuhvatiti 3000 hektara te uključivati proizvodnju zelenog vodika i amonijaka, izgradnju luke, prometnu infrastrukturu do obale i tri velike solarne elektrane.

Povlačenje projekta nakon upozorenja astronoma

Projekt je gotovo godinu dana bio u postupku procjene kod čileanskog tijela za zaštitu okoliša, no astronomi su u više navrata upozoravali da bi njegova blizina nekim od najmoćnijih teleskopa na svijetu imala nepopravljive posljedice za znanstvena promatranja. Nakon sastanaka, održanih prošlog tjedna, čileanska služba za okoliš potvrdila je da je tvrtka AES Andes službeno povukla projekt iz procedure.

Odluka je posebno važna za Opservatorij Paranal, kojim upravlja Europski južni opservatorij, kao i za druge astronomske komplekse u tom dijelu Atacame. Prema riječima Itziar de Gregorio, predstavnice ESO-a u Čileu, povlačenje projekta INNA znači da više neće imati negativan utjecaj na rad opservatorija, ali to je otvorilo i šire pitanje zaštite neba iznad znanstvenih lokacija.

Zašto je Atacama ključna za astronomiju

Pustinja Atacama poznata je po iznimno suhom zraku, velikoj nadmorskoj visini i gotovo potpunom izostanku svjetlosnog onečišćenja, što je čini idealnom za promatranje svemira. Znanstvenici su upozoravali da bi planirani industrijski kompleks povećao svjetlosno onečišćenje, uzrokovao sitne vibracije tla koje bi ometale precizne instrumente, podizao prašinu koja bi se taložila na zrcalima teleskopa te pogoršao atmosferske uvjete.

Posebno zabrinjavajuća bila je činjenica da bi se postrojenje nalazilo svega 11,6 kilometara od Paranala, jednog od najvažnijih opservatorija na svijetu. Ondje se nalazi Very Large Telescope, smješten na 2600 metara nadmorske visine, čija su mjerenja dosad pridonijela osvajanju tri Nobelove nagrade.

Budućnost velikih teleskopa

U neposrednoj blizini, na planini Cerro Armazones, gradi se i takozvani Extremely Large Telescope, koji će po završetku biti najveći i najsnažniji teleskop ikad izgrađen. Njegova će zadaća biti istraživanje udaljenih galaksija, ali i potraga za planetima sličnima Zemlji u Mliječnoj stazi, koji bi potencijalno mogli podržavati život. Upravo zbog tih ambicija znanstvena zajednica isticala je da bi svaki dodatni izvor onečišćenja mogao imati dugoročne posljedice za globalnu astronomiju.

U prosincu je objavljeno i otvoreno pismo čileanskoj vladi, koje je predvodio dobitnik Nobelove nagrade za fiziku iz 2020. godine, Reinhard Genzel. U pismu se tražilo zaustavljanje projekta INNA, uz obrazloženje da ne postoji opravdan razlog za smještanje tako velikog industrijskog postrojenja u neposrednoj blizini ključnih astronomskih lokacija.

Tvrtka AES Andes, podružnica američke korporacije AES, koja posluje u više južnoameričkih zemalja, odbila je dodatno komentirati odluku, no u priopćenju je navela da je nakon detaljne analize portfelja projekata odlučila obustaviti realizaciju INNA-e. Istodobno je poručila da ga smatra kompatibilnim s drugim aktivnostima u regiji.

Iako je povlačenje projekta dočekano kao velika pobjeda za znanost, astronomi upozoravaju da posao nije završen. Ovaj slučaj, ističu, pokazao je koliko je hitno potrebno uspostaviti jasne i stroge mjere zaštite oko lokacija na kojima se provodi profesionalna astronomija u Čileu kako bi se jedinstveno nebo Atacame sačuvalo i za buduće generacije istraživača, piše Guardian.