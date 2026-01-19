NASA-ina mega raketa stigla je na rampu za lansiranje, evo što slijedi

NASA-ina raketa Space Launch System (SLS) i svemirska letjelica Orion stigle su u subotu na lansirnu rampu 39B u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, nakon sporog, 12-satnog puta dugog oko šest kilometara iz zgrade Vehicle Assembly Building.

Raketa se priprema za misiju Artemis II koja će odvesti troje američkih i jednog kanadskog astronauta na putovanje oko Mjeseca, čime će ljudi otputovati dalje od Zemlje nego ikada prije.

NASA-ini astronauti Christina Koch, Victor Glover i Reid Wiseman, zajedno s astronautom Kanadske svemirske agencije Jeremyjem Hansenom, još od 2023. godine intenzivno treniraju za ovu dugo očekivanu misiju.

NASA trenutačno cilja na datum lansiranja počevši od 6. veljače, iako bi se polijetanje moglo pomaknuti sve do travnja, ovisno o tome kako će teći završne pripreme. Inženjeri i tehničari sada započinju s pripremama rakete Artemis II za tzv. 'wet dress rehearsal', ključni test u kojem se provjeravaju postupci punjenja goriva i odbrojavanja do lansiranja.

'Najkasnije do 2. veljače tim će napuniti raketu kriogenim, odnosno izrazito ohlađenim gorivima, proći kroz cijeli proces odbrojavanja te uvježbati sigurno pražnjenje goriva iz rakete', objavila je NASA u priopćenju.

Agencija je dodala da bi moglo biti potrebno provesti i dodatne generalne probe kako bi se osiguralo da je raketa u potpunosti spremna za let. Ovisno o ishodu priprema postoji i mogućnost da se SLS i Orion privremeno vrate u zgradu za montažu radi dodatnih radova prije samog lansiranja.