NASA-ini astronauti u karanteni prije polijetanja prema Mjesecu

'Početak karantene u ovom trenutku čuva fleksibilnost dok timovi rade na potencijalnim prilikama za lansiranje u veljači', navela je NASA u ažuriranju misije.

Misija Artemis II trebala bi poletjeti u veljači, nakon što je NASA ranije ovog mjeseca izvezla raketu uoči otvaranja lansirnog prozora početkom veljače . U posadi su troje NASA-inih astronauta – Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te astronaut Kanadske svemirske agencije (CSA) Jeremy Hansen. Astronauti će provesti oko 14 dana u karanteni kako bi se smanjio rizik od izloženosti bolestima.

Četvero astronauta ušlo je u karantenu uoči prve misije s ljudskom posadom oko Mjeseca u više od 50 godina.

Agencija zasad još nije odredila službeni datum lansiranja jer se nastavljaju testiranja rakete i letjelice. 'Ovisno o ishodu generalne probe punjenja gorivom ili drugih operativnih razmatranja, posada može izaći iz karantene te se ponovno vratiti u 14-dnevnu karantenu uoči bilo kojeg datuma lansiranja', dodaje se u priopćenju.

Karantena, poznata kao program stabilizacije zdravlja, započinje u Houstonu u Teksasu, a šest dana prije lansiranja posada će se preseliti u NASA-in Svemirski centar Kennedy na Floridi. Astronauti će moći komunicirati s obitelji, prijateljima i kolegama, ali će izbjegavati javna mjesta, nositi maske i održavati razmak od drugih osoba.

Na dan lansiranja astronauti će se ukrcati u svemirsku letjelicu Orion, postavljenu na vrh NASA-ine rakete Space Launch System (SLS), te poletjeti iznad Atlantskog oceana. Desetodnevna misija odvest će ih oko Mjeseca i natrag na Zemlju, s planiranim spuštanjem u Tihi ocean, piše Intependent.

Bit će to najudaljenije putovanje ljudi od Zemlje još od misije Apollo 17 iz 1972. godine, koja je ujedno bila i posljednji put da je čovjek hodao površinom Mjeseca.

Misija Artemis II ima za cilj testirati sustave i hardver potrebne za nastavak programa Artemis, čiji je konačni cilj povratak ljudi na Mjesec prvi put nakon Apollo programa. Prvo novo slijetanje ljudi na Mjesec trenutačno je planirano za 2027. godinu u sklopu misije Artemis III.

U najnovijem ažuriranju NASA je istaknula da je povratak na Mjesec usmjeren na 'znanstvena otkrića i gospodarske koristi', ali i na stvaranje temelja za buduće misije s ljudskom posadom na Mars.