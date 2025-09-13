Zastrašujuća preciznost: Ova aplikacija uz pomoć AI-a za par sekundi može skenirati bilo koju vojsku!

Belgijski obrambeni inovator IDDEA predstavio je aplikaciju MEGA-Army, a ona postavlja novi standard u obavještajnim podacima na bojnom polju u stvarnom vremenu, kombinirajući trenutno prepoznavanje s potpunim tehničkim pregledima borbenih vozila i kopnenih sustava. Donosimo ključne značajke aplikacije koja bi mogla postati neprocjenjiva u više vojnih konteksta, ali i njezinu cijenu za korisnike

Dizajnirana za identifikaciju iznimno širokog spektra vojne opreme, uključujući tenkove, pješačka borbena vozila, topništvo, sustave protuzračne obrane, platforme za elektroničko ratovanje, inženjerijska vozila i besposadne sustave, MEGA-Army koristi umjetnu inteligenciju za transformaciju jednostavne slike ili kadra videa u potpuno detaljan profil borbenih sposobnosti u roku od nekoliko sekundi.

Kako ističu u IDDEA-i, ova aplikacija je neprocjenjiva za korisnike u više obavještajnih, obučnih i borbenih segmenata prilikom korištenja naprednih mogućnosti prepoznavanja slika umjetne inteligencije za analizu i prepoznavanje različitih vrsta vojne opreme kopnenih snaga. Primjerice, za izviđačke misije nudi brzu i preciznu identifikaciju opreme, ključnu za taktičko donošenje odluka. U scenarijima obuke služi kao obrazovni i informativni izvor informacija, pomažući vojnom osoblju da se upozna s raznolikom opremom i njihovim funkcionalnostima, a na bojnom polju poboljšava situacijsku svijest vojnika pružajući neposredan pristup ključnim informacijama o neprijateljskoj i savezničkoj opremi. Također, aplikacija se može koristiti kao sustav za podršku pri taktičkom odlučivanju, pomoć u radu i kao referentna knjiga.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Defense WebTV

Brza dostava obavještajnih podataka Ono što MEGA-Army čini jedinstveno moćnom nije samo njezina sposobnost prepoznavanja točnog modela i varijante vozila, već i sposobnost automatskog izdvajanja i isporuke detaljnih tehničkih borbenih specifikacija. Kreatori aplikacije pojašnjavaju da umjetna inteligencija obrađuje vizualne potpise da bi dohvatila točne informacije o primarnom i sekundarnom naoružanju, uključujući kalibre topova, vrste projektila, brzinu paljbe, kompatibilnost streljiva i učinkovite domete angažmana. Uz to, omogućuje korisniku da dobije podatke i o detaljima konfiguracije oklopa kao što su debljina, sastav, raspored oklopa, reaktivni moduli i aktivni zaštitni sustavi. Svaki identificirani sustav uparen je s ogromnom, stručno uređenom bazom podataka koja organizira preko 1500 vojnih kopnenih platformi u funkcionalne kategorije. To omogućuje aplikaciji MEGA-Army pružanje komparativnih borbenih podataka za sve misijske uloge, kao što su metrike mobilnosti, omjeri snage i težine, vrste mjenjača, brzina okretanja kupole, izdržljivost bojišta i nizovi senzora. Vojni analitičari ističu da nijedan drugi alat na tržištu ne daje takvu dubinu analize u stvarnom vremenu izravno s terena, omogućujući korisnicima da procijene točnu prijetnju na bojištu i prilagode držanje u skladu s tim. Proizvođač pojašnjava da je ova mogućnost u potpunosti integrirana za operativnu upotrebu putem ugrađenih senzora poput optike dronova, ciljnika tenkovskih strijelaca i daljinskih oružanih stanica, pretvarajući ih u inteligentne izviđačke čvorove. Pritom rezultat nije samo brza identifikacija, već i trenutna dostupnost visokorezolucijskih borbenih obavještajnih podataka za podršku ciljanju, odlukama o manevriranju i taktičkom planiranju.

Tri korisničke razine U IDDEA-i navode i da je MEGA-Army dizajnirana s korisnički prilagođenim sučeljem koje omogućuje jednostavnu navigaciju i brz pristup informacijama. Pored svega, osigurava korisnicima dobivanje korisnih informacija uz minimalnu obuku. Aplikacija dolazi u dvije razine. Prva, koja mjesečno stoji 10, a na godišnjoj razini 100 eura, omogućuje korisnicima fotografiranje i prenošenje slika, nakon čega pruža opće informacije o identificiranoj opremi poput njezinog naziva, zemlje proizvođača i korisnika, značajki mobilnosti i dodatne borbene opreme prepoznatog sustava. Pristup prvoj razini ograničen je na 10 zahtjeva umjetnoj inteligenciji dnevno. Naprednija razina nudi poboljšane mogućnosti prepoznavanja fotografija temeljenih na umjetnoj inteligenciji za identifikaciju fotografija snimljenih u zahtjevnijim uvjetima. Ti uvjeti uključuju fotografije niske rezolucije, djelomično zaklonjenu opremu ili fotografije snimljene iz neobičnih kutova. Nakon identifikacije putem algoritama umjetne inteligencije, korisnik prima detaljne informacije o otkrivenoj vojnoj opremi. Ova naprednija razina mjesečno stoji 50 eura, a na godišnjoj razini 500 eura. Pristup ovoj razini omogućuje čak 1000 korisničkih zahtjeva mjesečno.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Defense WebTV