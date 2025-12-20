Vučić objavio video i obratio se građanima: 'Situacija je iznimno komplicirana'

Nakon važnog sastanka koji smo danas imali, vjerujem da smo za korak bliže rješenju ove izuzetno komplicirane situacije', rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na građane i na snagu države koja je, usprkos izuzetno složenim okolnostima, uspjela očuvati stabilnost energetskog sistema i nakon više od 70 dana bez dotoka nafte. 'Ponosan sam na građane i na snagu države koja više od 70 dana, bez kapi nafte, uspjeva održati punu stabilnost našeg energetskog sistema', poručio je Vučić u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Vučić je također naveo da je danas održan važan sastanak na kojem su razmatrani naredni potezi u vezi sa energetskom opskrbom, ističući da vjeruje da je Srbija sada korak bliže rješenju izuzetno komplicirane situacije.

'Nakon važnog sastanka koji smo danas imali, vjerujem da smo za korak bliže rješenju ove izuzetno komplicirane situacije', rekao je Vučić. Kako prenosi Blic, Vučić nije iznosio dodatne detalje o razgovorima, ali je naglasio da će država nastaviti poduzimati sve neophodne mjere kako bi se osigurala energetska sigurnost i stabilna opskrba.