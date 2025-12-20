Što kupiti roditeljima, bakama i djedovima? Donosimo listu gadgeta kojima nećete pogriješiti

Vječita dilema prilikom kupovine poklona najmilijima konačno ima odgovor - kupite im koristan gadget
Kao i svake godine dosad, počela je sezona razbijanja glave zbog manjka ideje o tome kakav poklon kupiti starijim članovima obitelji. S mlađima je lako - obično dijele interese s vama, pa nije preteško iskopati nešto s čime ste se u nekoliko navrata i sami sreli.
Međutim, kad krene priča o bakama, djedovima i roditeljima, sva intuicija leti kroz prozor. Problem postane još gori ako si, kao i mi, zadate zadatak da im kupite neki tehnološki osviješten poklončić – gadget koji će im olakšati digitalnu svakodnevicu ili ih jednostavno uveseliti.
No, ne brinite se, iskopali smo nekoliko proizvoda u raznim cjenovnim razredima te savršenih za digitalno osviještene umirovljenike i sve koji se tako osjećaju.
Tablet
Kad smo radili rane verzije ovog vodiča, vrlo dobar konkurent bio nam je elegantan prijenosni book reader poput Amazonova Kindlea. Međutim, ako želimo pokriti više funkcija, poput gledanja videa i streaminga, slušanja glazbe i laganog gejminga (da, penzioneri vole videoigre, samo o tome puno ne pričaju), najbolja je solucija ipak tablet.
Proizvođača i cijena, tim rečeno, imate puno. Ako hoćete uređaj koji će raditi bez kvara preko deset godina, kupite im iPad, ako niste pri novcu, kupite im neki Android. Poanta je – tablet je uvijek izvrstan poklon.
Pametni sat
U vrijeme u kojem digitalni pratitelji zdravlja spašavaju živote, ideja poklanjanja jednostavnijeg pametnog sata baki i djedu zbilja nije loša stvar. Većina modernih modela može pratiti krvni tlak i zdravlje srca, a velik broj ima i dodatne funkcije, poput praćenja kretanja, brojenja kalorija i prenošenja poziva s mobilnog uređaja.
Proizvođača, pogodili ste, ima puno. Ako baka ima iPhone, kupite joj najjeftiniji Apple Watch. Ako ima Samsung, kupite joj Galaxy Watch. Uglavnom, ideja je uzeti uređaj koji je u istom ekosustavu kao i telefon. Tako ćete maksimalno olakšati povezivanje i vrlo vjerojatno otključati značajke skrivene za vlasnike drugih brendova.
Stalak za laptop
Ah, da - dobar stari stalak za laptop, relikvija iz ere pregrijanih računala koja ga spašava od odlaganja na neprikladne površine te ga, u nekim slučajevima, čak i hladi. Stalci za laptope ovih dana možda nisu među najprodavanijim artiklima zahvaljujući toni energetski učinkovitih supertankih računala, a ona su de facto veliki mobiteli.
Međutim, ako baka ili djed imaju prastaru ragu, stalak za laptop mogao bi dati računalu još par godina života. Također, ako on divljački pali ventilator tijekom rada, možda ne bi bilo loše da ga kao božićni poklon odnesete u servis na čišćenje.
Pekač na suhi zrak
Air fryeri su u zadnje vrijeme postali jako popularan poklon – riječ je o vrlo jednostavnim i elegantnim kuhinjskim pomagalima koja, pored lakoće čišćenja, korisnicima pružaju zdraviju alternativu pečenju na masti i ulju.
Većini recepata treba minimalna adaptacija da bi profunkcionirali u pekaču, a vjerojatno je najveći plus to što u njemu bez previše petljanja i s dramatično smanjenom količinom masti mama, baka ili djed mogu ispeći vrlo respektabilan pommes, kao i keksiće, piletinu ili ribu.
AirTag
Koliko često ste pola sata prije odlaska na posao tumbali po stanu tražeći novčanik? Sad zamislite koliko je ta potraga teža kada godine uzmu danak.
AirTag i slični uređaji za praćenje lokacije opremljeni su vrlo preciznim bluetoothom koji korisniku pomoću smartfona dozvoljava traženje predmeta po stanu, pokazujući strelicom i zvukom gdje se on nalazi. Premda se u pravilu ne radi o jeftinom poklonu, prednosti koje donosi su definitivno nezanemarive.
Pročišćivač zraka
Skoro svugdje gledamo i čitamo o groznoj količini onečišćenja okoliša pa je koncept pročišćivača zraka za dom sve primamljivija ideja. Riječ je o uređajima koji, ovisno o broju funkcija i površini koju pokrivaju, koštaju od 200 eura naviše te rade izvrstan posao po pitanju otklanjanja sitnih čestica poput prašine, gljivica, mirisa kuhanja ili dima. Još jedna jako dobra karakteristika im je to što ih, nakon paljenja, ne morate podešavati – sve rade sami. Ovo znači da pročišćivač možete postaviti u kuću roditelja, pokazati kako se pali ili gasi – i to je to.
Također, vodite računa o tome da ćete povremeno morati mijenjati filtar. On zna biti relativno skup, a izmjenu, ovisno o prostoriji i vremenu korištenja, morat će obavljati otprilike jednom u godinu do godinu i pol.
Automat za kavu na kapsule
Ovo se možda svodi na osobne preferencije, no ako volite espresso, aparat s kapsulama je dosta dobar izbor. Nećemo ovdje besplatno reklamirati proizvođače, recimo samo da je izbor po pitanju cijene i okusa vrlo raznolik. Aparati za kavu također mogu poslužiti kao glorificirano grijalo za vodu, pa si baka i djed po želji mogu skuhati i čaj.
Jedna stvar na koju valja obratiti pažnju kod kupnje jesu cijena i izbor kapsula. Neki proizvođači imaju skuplje, neki jeftinije, neki uređaji prihvaćaju samo jedan tip, drugi rade s više njih i tako dalje. Uglavnom, ako su vam rođaci strastvene kavopije i vole ujutro 'visiti' po kafićima uz 'tri espressa da se malo isprave', kućni aparat za kavu definitivno će im dobro sjesti zbog jednostavnog rada i održavanja.
Izbora je puno, samo ih treba tražiti
Kad se sve na kraju priče zbroji – ideja kupnje poklona za roditelje, baku ili djeda ne mora biti noćna mora. Sve što treba napraviti je procijeniti koliko će im gadget biti jednostavan za korištenje i, što je najvažnije, koliko će ga često koristiti. Što god na koncu izabrali, vjerujemo da će vam bližnji, makar zbog znaka pažnje, biti jako zahvalni.