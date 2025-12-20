Što kupiti roditeljima, bakama i djedovima? Donosimo listu gadgeta kojima nećete pogriješiti

Vječita dilema prilikom kupovine poklona najmilijima konačno ima odgovor - kupite im koristan gadget

Kao i svake godine dosad, počela je sezona razbijanja glave zbog manjka ideje o tome kakav poklon kupiti starijim članovima obitelji. S mlađima je lako - obično dijele interese s vama, pa nije preteško iskopati nešto s čime ste se u nekoliko navrata i sami sreli. Međutim, kad krene priča o bakama, djedovima i roditeljima, sva intuicija leti kroz prozor. Problem postane još gori ako si, kao i mi, zadate zadatak da im kupite neki tehnološki osviješten poklončić – gadget koji će im olakšati digitalnu svakodnevicu ili ih jednostavno uveseliti. No, ne brinite se, iskopali smo nekoliko proizvoda u raznim cjenovnim razredima te savršenih za digitalno osviještene umirovljenike i sve koji se tako osjećaju.

Tablet Kad smo radili rane verzije ovog vodiča, vrlo dobar konkurent bio nam je elegantan prijenosni book reader poput Amazonova Kindlea. Međutim, ako želimo pokriti više funkcija, poput gledanja videa i streaminga, slušanja glazbe i laganog gejminga (da, penzioneri vole videoigre, samo o tome puno ne pričaju), najbolja je solucija ipak tablet. Proizvođača i cijena, tim rečeno, imate puno. Ako hoćete uređaj koji će raditi bez kvara preko deset godina, kupite im iPad, ako niste pri novcu, kupite im neki Android. Poanta je – tablet je uvijek izvrstan poklon.

Pametni sat U vrijeme u kojem digitalni pratitelji zdravlja spašavaju živote, ideja poklanjanja jednostavnijeg pametnog sata baki i djedu zbilja nije loša stvar. Većina modernih modela može pratiti krvni tlak i zdravlje srca, a velik broj ima i dodatne funkcije, poput praćenja kretanja, brojenja kalorija i prenošenja poziva s mobilnog uređaja. Proizvođača, pogodili ste, ima puno. Ako baka ima iPhone, kupite joj najjeftiniji Apple Watch. Ako ima Samsung, kupite joj Galaxy Watch. Uglavnom, ideja je uzeti uređaj koji je u istom ekosustavu kao i telefon. Tako ćete maksimalno olakšati povezivanje i vrlo vjerojatno otključati značajke skrivene za vlasnike drugih brendova. Stalak za laptop Ah, da - dobar stari stalak za laptop, relikvija iz ere pregrijanih računala koja ga spašava od odlaganja na neprikladne površine te ga, u nekim slučajevima, čak i hladi. Stalci za laptope ovih dana možda nisu među najprodavanijim artiklima zahvaljujući toni energetski učinkovitih supertankih računala, a ona su de facto veliki mobiteli. Međutim, ako baka ili djed imaju prastaru ragu, stalak za laptop mogao bi dati računalu još par godina života. Također, ako on divljački pali ventilator tijekom rada, možda ne bi bilo loše da ga kao božićni poklon odnesete u servis na čišćenje.

Pekač na suhi zrak Air fryeri su u zadnje vrijeme postali jako popularan poklon – riječ je o vrlo jednostavnim i elegantnim kuhinjskim pomagalima koja, pored lakoće čišćenja, korisnicima pružaju zdraviju alternativu pečenju na masti i ulju. Većini recepata treba minimalna adaptacija da bi profunkcionirali u pekaču, a vjerojatno je najveći plus to što u njemu bez previše petljanja i s dramatično smanjenom količinom masti mama, baka ili djed mogu ispeći vrlo respektabilan pommes, kao i keksiće, piletinu ili ribu.

AirTag Koliko često ste pola sata prije odlaska na posao tumbali po stanu tražeći novčanik? Sad zamislite koliko je ta potraga teža kada godine uzmu danak. AirTag i slični uređaji za praćenje lokacije opremljeni su vrlo preciznim bluetoothom koji korisniku pomoću smartfona dozvoljava traženje predmeta po stanu, pokazujući strelicom i zvukom gdje se on nalazi. Premda se u pravilu ne radi o jeftinom poklonu, prednosti koje donosi su definitivno nezanemarive.