'Vještice' koje lete danju i noću izluđuju Ruse

Na početku rata simbol ukrajinskog otpora bio je turski Bayraktar TB-2. Potom su primat preuzeli FPV dronovi, koji su Rusiji nanijeli goleme gubitke i ozbiljno usporili njezine kopnene operacije. No kako se rat razvijao, a bojište postajalo sve složenije, pojavilo se novo oružje

U posljednjim mjesecima sve važniju ulogu u obrani Ukrajine imaju teški bombarderski dronovi, koje ruska strana naziva – Baba Jaga, piše Forbes. Naziv Baba Jaga preuzet je iz slavenske mitologije, gdje označava vješticu koja leti noću i donosi nesreću. Upravo to dobro opisuje način na koji se ovi dronovi koriste. Riječ je o velikim višerotorskim letjelicama, najčešće sa šest ili više rotora, koje mogu nositi teret težak oko 15 kilograma na udaljenosti do 20 kilometara. U njihovom arsenalu nalaze se minobacačke granate, kumulativni naboji i prenamijenjene protutenkovske mine, koje se s velike preciznosti ispuštaju na ruske položaje, vozila i utvrđenja. Za razliku od manjih FPV dronova, Baba Yaga sustavi nisu zamišljeni kao jednokratno oružje, već kao platforme koje se vraćaju, pune i ponovno koriste.

Noć, magla i loše vrijeme kao prednost Ključna prednost ovih dronova jest njihova sposobnost pouzdanog djelovanja noću. Opremljeni su kombinacijom termalnih i klasičnih kamera, što operaterima omogućuje otkrivanje ciljeva u potpunom mraku. Neki modeli dobili su i infracrvene projektore koji mogu ometati ruske sustave za noćno promatranje. Magla, kiša i jaki vjetrovi ozbiljno ograničavaju FPV dronove, čiji su senzori osjetljivi, a konstrukcija lagana. Veći i stabilniji Baba Jaga dronovi daleko se bolje nose s takvim uvjetima, što ih čini posebno vrijednima u razdoblju kada se vidljivost pogoršava, a borbe se sele u urbana područja. Od improvizacije do masovne uporabe Ukrajinske tvrtke počele su razvijati teške bombarderske dronove odmah nakon početka ruske invazije, često prilagođavajući poljoprivredne i industrijske platforme vojnim potrebama. Prvi modeli ušli su u operativnu uporabu tijekom 2023. godine, a ubrzo je stvoren čitav niz različitih varijanti.

U početku su se koristili uglavnom za noćne udare i obranu od većih ruskih napada, osobito na područjima Donjecka i Harkiva. No s vremenom je njihova uloga proširena i na dnevne operacije. Ruski izvori posljednjih mjeseci izvještavaju o rojevima od nekoliko desetaka Baba Jaga dronova koji nadziru nebo iznad bojišta. Videozapisi s bojišta i rast intenziteta napada Porast njihove uporabe jasno je vidljiv i na društvenim mrežama. Ukrajinske postrojbe svakodnevno objavljuju snimke napada na ruske bunkere, zaklone, vozila i pješaštvo duž gotovo cijele tisuću kilometara duge crte bojišnice. Sredinom prosinca zabilježeni su udari na utvrđene položaje u harkivskoj regiji, kao i napadi na logistička vozila i skrivene tenkove u smjeru Kurska i Pokrovska. Intenzitet je dosegao razinu na kojoj se ukrajinske jedinice suočavaju s nedostatkom baterija za ove dronove, pa se čak vode i javne kampanje za prikupljanje dodatne opreme. Ruski odgovor i pokušaji presretanja S druge strane, ruski izvori sve češće objavljuju snimke i izvještaje o pokušajima rušenja Baba Jaga dronova. U razdoblju od samo desetak dana početkom prosinca prijavljena su brojna presretanja na područjima Harkiva, Sumija i Dnjepropetrovska, pri čemu su korišteni FPV dronovi, pješačko oružje i protuzračni sustavi.