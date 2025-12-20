OBOŽAVAJU NOĆ I MAGLU

'Vještice' koje lete danju i noću izluđuju Ruse

L. F.

20.12.2025 u 16:34

Na početku rata simbol ukrajinskog otpora bio je turski Bayraktar TB-2. Potom su primat preuzeli FPV dronovi, koji su Rusiji nanijeli goleme gubitke i ozbiljno usporili njezine kopnene operacije. No kako se rat razvijao, a bojište postajalo sve složenije, pojavilo se novo oružje

U posljednjim mjesecima sve važniju ulogu u obrani Ukrajine imaju teški bombarderski dronovi, koje ruska strana naziva – Baba Jaga, piše Forbes.

Naziv Baba Jaga preuzet je iz slavenske mitologije, gdje označava vješticu koja leti noću i donosi nesreću. Upravo to dobro opisuje način na koji se ovi dronovi koriste. Riječ je o velikim višerotorskim letjelicama, najčešće sa šest ili više rotora, koje mogu nositi teret težak oko 15 kilograma na udaljenosti do 20 kilometara.

U njihovom arsenalu nalaze se minobacačke granate, kumulativni naboji i prenamijenjene protutenkovske mine, koje se s velike preciznosti ispuštaju na ruske položaje, vozila i utvrđenja. Za razliku od manjih FPV dronova, Baba Yaga sustavi nisu zamišljeni kao jednokratno oružje, već kao platforme koje se vraćaju, pune i ponovno koriste.

Noć, magla i loše vrijeme kao prednost

Ključna prednost ovih dronova jest njihova sposobnost pouzdanog djelovanja noću. Opremljeni su kombinacijom termalnih i klasičnih kamera, što operaterima omogućuje otkrivanje ciljeva u potpunom mraku. Neki modeli dobili su i infracrvene projektore koji mogu ometati ruske sustave za noćno promatranje.

Magla, kiša i jaki vjetrovi ozbiljno ograničavaju FPV dronove, čiji su senzori osjetljivi, a konstrukcija lagana. Veći i stabilniji Baba Jaga dronovi daleko se bolje nose s takvim uvjetima, što ih čini posebno vrijednima u razdoblju kada se vidljivost pogoršava, a borbe se sele u urbana područja.

Od improvizacije do masovne uporabe

Ukrajinske tvrtke počele su razvijati teške bombarderske dronove odmah nakon početka ruske invazije, često prilagođavajući poljoprivredne i industrijske platforme vojnim potrebama. Prvi modeli ušli su u operativnu uporabu tijekom 2023. godine, a ubrzo je stvoren čitav niz različitih varijanti.

U početku su se koristili uglavnom za noćne udare i obranu od većih ruskih napada, osobito na područjima Donjecka i Harkiva. No s vremenom je njihova uloga proširena i na dnevne operacije. Ruski izvori posljednjih mjeseci izvještavaju o rojevima od nekoliko desetaka Baba Jaga dronova koji nadziru nebo iznad bojišta.

Videozapisi s bojišta i rast intenziteta napada

Porast njihove uporabe jasno je vidljiv i na društvenim mrežama. Ukrajinske postrojbe svakodnevno objavljuju snimke napada na ruske bunkere, zaklone, vozila i pješaštvo duž gotovo cijele tisuću kilometara duge crte bojišnice. Sredinom prosinca zabilježeni su udari na utvrđene položaje u harkivskoj regiji, kao i napadi na logistička vozila i skrivene tenkove u smjeru Kurska i Pokrovska.

Intenzitet je dosegao razinu na kojoj se ukrajinske jedinice suočavaju s nedostatkom baterija za ove dronove, pa se čak vode i javne kampanje za prikupljanje dodatne opreme.

Ruski odgovor i pokušaji presretanja

S druge strane, ruski izvori sve češće objavljuju snimke i izvještaje o pokušajima rušenja Baba Jaga dronova. U razdoblju od samo desetak dana početkom prosinca prijavljena su brojna presretanja na područjima Harkiva, Sumija i Dnjepropetrovska, pri čemu su korišteni FPV dronovi, pješačko oružje i protuzračni sustavi.

Iako se ti incidenti predstavljaju kao taktički uspjesi, sama učestalost takvih objava pokazuje koliko su ovi dronovi postali važan element ukrajinske obrane i koliki pritisak stvaraju na ruske postrojbe.

Zašto Ukrajina sada treba upravo ovakve dronove

Rat u Ukrajini sve se više pretvara u rat iscrpljivanja, u kojem obje strane moraju pažljivo upravljati resursima. Jednokratni dronovi, iako učinkoviti, dugoročno stvaraju golemi pritisak na opskrbne lance i proizvodnju elektroničkih komponenti. Višekratno upotrebljive platforme, poput Baba Jaga dronova, nude drukčiju računicu: veći početni trošak, ali manju potrošnju na duge staze.

Dodatna prednost je mogućnost korištenja postojećeg ili zaplijenjenog streljiva, poput protutenkovskih mina, čime se smanjuje ovisnost o stalnim isporukama nove municije. U uvjetima urbanih borbi, lošeg vremena i ograničenih logističkih kapaciteta, upravo se takvi sustavi nameću kao najlogičnije rješenje za aktualnu fazu rata.

