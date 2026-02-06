Ukrajinci opet pokazali da su maheri: Dronovi im dobili 'pametne oči'

Ukrajinski vojni dronovi opremljeni su novim kamerama s umjetnom inteligencijom koje znatno poboljšavaju kvalitetu slike u uvjetima slabe vidljivosti, poput magle, sumraka ili gotovo potpunog mraka. Time izviđačke postrojbe dobivaju jasniji uvid u stanje na bojištu, čak i kada su uvjeti za promatranje izrazito nepovoljni
Nadogradnja se odnosi na više popularnih modela kamera koje se već koriste na ukrajinskim dronovima, uključujući žiroskopski stabilizirane sustave ugrađene u izviđačke dronove Shark – jednu od ključnih platformi ukrajinskih zračnih izviđačkih operacija, prenosi Kyiv Post.
Razvoj poboljšanja potpisuje ukrajinska tvrtka Ukrspecsystems, koja ističe da je riječ o softverskoj nadogradnji koja unapređuje postojeći hardver, bez potrebe za ugradnjom novih uređaja ili dodatne opreme.
Jedan od nadograđenih sustava kombinira Full HD kameru s optičkim zumom od 30 puta, termalni modul te laserski daljinomjer s preciznošću do jednog metra. Drugi model namijenjen je dronovima s fiksnim krilima, koje se često koriste za dugotrajnije izviđačke misije.
Iz tvrtke poručuju kako je kvaliteta videa jednako važna kao i baterije, konstrukcija letjelice ili komunikacijski sustavi.
Umjetna inteligencija prilagođena bojištu
Nova nadogradnja uvodi posebne AI načine obrade slike, koji zamjenjuju standardni automatski način rada kamere i prilagođeni su različitim operativnim uvjetima:
- Ujednačeno osvjetljenje – povećava kontrast u normalnim uvjetima
- Poboljšanje sjena – smanjuje jake sjene i otkriva detalje skrivene u jakom svjetlu
- Sumrak – povećava osjetljivost i ekspoziciju za rad u slabom osvjetljenju
- U magli – izoštrava sliku u magli, izmaglici i zamućenim uvjetima
Svi načini rada djeluju u stvarnom vremenu i dostupni su putem standardnog sučelja kamere na dronu.
Zahvaljujući ovim poboljšanjima, ukrajinske izviđačke jedinice mogu učinkovitije pratiti kretanje neprijateljskih snaga u uvjetima koji su dosad ozbiljno ograničavali zračno izviđanje. Magla, sumrak ili loša vidljivost više ne moraju značiti gubitak ključnih informacija na bojištu.