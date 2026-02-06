Ukrajinci opet pokazali da su maheri: Dronovi im dobili 'pametne oči'

Nadogradnja se odnosi na više popularnih modela kamera koje se već koriste na ukrajinskim dronovima, uključujući žiroskopski stabilizirane sustave ugrađene u izviđačke dronove Shark – jednu od ključnih platformi ukrajinskih zračnih izviđačkih operacija, prenosi Kyiv Post.

Razvoj poboljšanja potpisuje ukrajinska tvrtka Ukrspecsystems, koja ističe da je riječ o softverskoj nadogradnji koja unapređuje postojeći hardver, bez potrebe za ugradnjom novih uređaja ili dodatne opreme.