NSK pokrenuo najveću digitalnu transformaciju knjižnica u Hrvatskoj: 'Ovo je povijesni iskorak'

Sustav nudi i pristup digitalnoj građi te brzu digitalnu međuknjižničnu dostavu znanstvenih članaka i poglavlja iz knjiga iz Hrvatske i inozemstva (RapidILL).

Središnji dio novog sustava čini Bukinet, nacionalna visokoškolska knjižnična mreža koja funkcionalno povezuje NSK i 82 najveće sveučilišne, visokoškolske i specijalne knjižnice u Hrvatskoj. Riječ je o dosad najopsežnijem umrežavanju knjižnica, koje korisnicima donosi pristup više od 4,1 milijuna bibliografskih zapisa fizičke građe, izravno pretraživanje više od 400 zbirki elektroničkih izvora s cjelovitim tekstovima te više od pola milijuna naslova elektroničkih časopisa.

Nova platforma Alma/Primo VE omogućuje i korištenje alata generativne umjetne inteligencije za pretraživanje i znanstveno istraživanje, upravljanje rezervacijama i posudbama, podnošenje zahtjeva za digitalizaciju, nacionalnu i međunarodnu međuknjižničnu posudbu, kao i rezervaciju digitalnih kabina za samostalno i suradničko učenje.

Glavna ravnateljica NSK-a, prof. dr. sc. Ivanka Stričević, ističe da je riječ o povijesnom iskoraku za hrvatsko knjižničarstvo. 'Nova digitalna knjižnična tehnologija ostvarenje je višedesetljetnoga nastojanja hrvatske knjižničarske zajednice da se knjižnice u Hrvatskoj funkcionalno povežu. Time se korisnicima osiguravaju kvalitetne, provjerene i pravodobne informacije za učenje i istraživanje, a istodobno se uspostavlja operativna suradnja među hrvatskim knjižnicama i s relevantnim knjižnicama u svijetu', poručila je Stričević. Dodala je da je projektom e-Sveučilišta izgrađena nužna digitalna infrastruktura koja omogućuje daljnje povezivanje i umrežavanje knjižnica na nacionalnoj razini.

Voditeljica projekta, dr. sc. Dijana Machala, pomoćnica glavne ravnateljice za djelatnost središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu, naglašava da primjena najnaprednijih digitalnih tehnologija jača sigurnosne kapacitete sustava, povećava njegovu otpornost na kibernetičke prijetnje i osigurava vidljivost nacionalne znanstvene i kulturne baštine u europskim i svjetskim informacijskim sustavima. 'Podaci NSK-a, knjižnica iz sustava obveznog primjerka i zbirke Croatice dio su nacionalne istraživačke infrastrukture i moraju biti dostupni u međunarodnim akademskim mrežama', istaknula je Machala.