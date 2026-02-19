Telegram odbacuje ruske optužbe: 'To je izmišljotina'

Ruski državni regulator uveo je ograničenja za Telegram , važnu platformu za javnu i privatnu komunikaciju u toj zemlji, zbog, kako tvrdi, propusta tvrtke u brisanju ekstremističkog sadržaja.

Ministar digitalnog razvoja Maksud Šadajev rekao je u srijedu da su strane obavještajne službe mogle vidjeti Telegram poruke koje su slale ruske trupe koje se bore u Ukrajini. Ruski vojnici, ratni dopisnici i političari rekli su da aplikaciju vojnici široko koriste, ne samo za komunikaciju sa svojim obiteljima kod kuće, već ponekad i u operativne svrhe.

Kao odgovor na Reutersov zahtjev za komentar, tvrtka je izjavila: "Nikada nisu pronađena kršenja Telegramove enkripcije."

Dodali su: "Tvrdnja ruske vlade da je naša enkripcija kompromitirana je namjerna izmišljotina namijenjena opravdavanju zabrane Telegrama i prisiljavanju građana na državno kontroliranu platformu za razmjenu poruka osmišljenu za masovni nadzor i cenzuru."

Rusija je također blokirala ili ograničila druge strane platforme za razmjenu poruka poput Metinog WhatsAppa i Appleovog FaceTimea. Vlasti su pozvale ljude da prijeđu na novu državnu aplikaciju pod nazivom MAX, odbacujući optužbe da je ona osmišljena kao alat za nadzor.