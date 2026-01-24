NUŽNA EDUKACIJA

Papa Lav zabrinut zbog umjetne inteligencije: 'Iza goleme sile stoji nekoliko tvrtki'

I.H./Hina

24.01.2026 u 14:12

Papa Lav
Papa Lav Izvor: EPA / Autor: VATICAN MEDIA HANDOUT
Papa Lav XIV. ponovno je u subotu upozorio na opasnosti umjetne inteligencije (AI) i na "nedostatak transparentnosti u stvaranju algoritama" koji upravljaju radom različitih chatbotova

"Osobito su chatbotovi temeljeni na velikim jezičnim modelima (LLM)", poput ChatGPT-a ili Geminija, "ti koji se pokazuju iznimno učinkovitima u prikrivenom uvjeravanju", istaknuo je Papa, koji od svojeg izbora u svibnju prošle godine ne prestaje upozoravati na opasnosti AI-ja.

"Modele umjetne inteligencije oblikuje svjetonazor onih koji ih grade te oni zauzvrat mogu nametati načine razmišljanja reproducirajući stereotipe i predrasude prisutne u podacima koje koriste", napisao je Lav XIV. u poruci povodom Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija. Također je osudio "sustave koji prodaju statističku vjerojatnost", što AI i čini, "kao znanje, nudeći nam u najboljem slučaju tek približne procjene".

Lav XIV. također je izrazio zabrinutost zbog činjenice da "iza te goleme nevidljive sile koja se tiče svih nas stoji tek nekoliko tvrtki" te strah od "oligopolističke kontrole (...) umjetne inteligencije".

"Izazov koji je pred nama nije zaustavljanje digitalne inovacije nego upravljanje njome uz svijest o njezinoj ambivalentnoj prirodi", naglasio je. Kako bi se postigao taj rezultat, "sve je hitnije u obrazovne sustave svih razina uvesti medijsku, informacijsku i AI pismenost", preporučio je Papa.

"Digitalna revolucija zahtijeva digitalnu pismenost (...) kako bismo razumjeli na koji način algoritmi oblikuju našu percepciju stvarnosti", dodao je.

Prije mjesec dana Lav XIV. osudio je utrku u naoružanju u području umjetne inteligencije, videći u "delegiranju strojevima odluka o životu i smrti ljudskih bića" svojevrsnu "destruktivnu spiralu".

