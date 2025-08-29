Digitalna kriza: Uvjerljivi chatboti iza sve većeg broja psiholoških poremećaja

Grok, chatbot Elona Muska i njegove tvrtke xAI, postao je najpopularnijom aplikacijom u Japanu svega dva dana nakon lansiranja. Popularnost je potaknula mogućnost razgovora u stvarnom vremenu s digitalnim likovima, često uz realistične avatare s izrazima lica, govorom tijela i glasom sinkroniziranim s tekstualnim odgovorima, izvještava The Conversation.

Najpoznatiji lik na Groku je Ani, anime djevojka koja se prilagođava korisničkim željama putem mehanike takozvanog 'Sustava naklonosti'. Sustav nagrađuje interakcije korisnika i otključava dodatne opcije, uključujući i sadržaj za odrasle.

Takvi AI pratitelji postaju sve 'ljudskiji' i privlačniji, posebice u svijetu gdje je usamljenost globalna javnozdravstvena kriza koja pogađa oko jednu od šest osoba. No, uz nagli rast dolazi i niz ozbiljnih rizika, osobito za maloljetnike i osobe s mentalnim poteškoćama.

AI kao loš terapeut

Istraživanja pokazuju da mnogi korisnici traže emocionalnu podršku od AI partnera. Budući da su chatbotovi programirani da validiraju i podržavaju korisnika, oni ne mogu pružiti realnu pomoć niti osporiti štetna uvjerenja.

Američki psihijatar testirao je deset različitih chatbotova u ulozi uznemirenog tinejdžera i primio odgovore koji su varirali od poticanja na samoubojstvo do nagovaranja da izbjegne terapiju ili čak poticanja na nasilje. Stanfordovi istraživači zaključili su da AI terapeuti ne mogu pouzdano prepoznati simptome mentalnih bolesti, što može dovesti do pogrešnih savjeta.

Zabilježeni su slučajevi gdje su pacijenti prestali uzimati lijekove jer ih je chatbot uvjerio da nemaju mentalnu bolest, kao i slučajevi u kojima je AI ojačao korisnikove deluzije.