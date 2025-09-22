Može li NATO dovoljno brzo inovirati da bi se suprotstavio ovoj rastućoj ruskoj prijetnji?

Nekoliko dana nakon što su sirene za zračnu uzbunu i preleti NATO-ovih borbenih aviona prekinuli mirnu ljetnu noć u istočnoj Poljskoj, ključno pitanje u Europi više nije samo je li Moskva namjerno poslala gotovo 20 dronova u zračni prostor NATO-a, nego i što vojni odgovor otkriva o njegovoj sposobnosti da se dugoročno suoči s tom rastućom prijetnjom.

Ako je, kako tvrde poljske vlasti, riječ o namjernom testu NATO-ove obrane, za Moskvu je to bila izuzetno jeftina i učinkovita provjera. Poljske vlasti pronašle su fragmente za koje tvrde da potječu od dronova tipa Gerbera, izrađenih od šperploče i stiropora, a koji se često koriste kao mamci. Ukrajinska obrambena obavještajna služba procjenjuje da proizvodnja takvog drona stoji oko 10.000 dolara po primjerku. Protiv tih prijetnji NATO je digao višenamjenske lovce F-16 i F-35, vrijedne milijune dolara. Takav prikaz sile bio je učinkovit, no podizanje i vožnja tih aviona vjerojatno su zahtijevali potrošnju desetaka tisuća dolara u gorivu i održavanju samo za jednu intervenciju, piše CNN. 'Asimetrija troškova ne funkcionira', rekao je Robert Tollast, istraživač u londonskom obrambenom think tanku Royal United Services Institute (RUSI). Napomenuo je da NATO može odgovoriti na masovne napade dronovima –primjerice, avioni su bili vrlo učinkoviti u odbijanju velikog iranskog napada projektilima i dronovima na Izrael prošlog travnja – ali Tollast je upozorio da trošak takve obrane, koji je Izrael u tom slučaju procijenio na više od milijardu dolara, čini taj pristup neodrživim.

'Tehnologija postoji' 'Temeljni problem je to što velika većina zapadne obrambene tehnologije prije rata u Ukrajini jednostavno nije uzimala u obzir ovu asimetričnu prijetnju dronovima', rekao je. I dok su se prije države možda manje bavile tom prijetnjom, konsenzus u rastućem sektoru vojne tehnologije jest da se problem prepoznaje. No mnoga ministarstva obrane članica NATO-a presporo reagiraju i prilagođavaju svoje procedure. 'Tehnologija postoji', rekao je Johannes Pinl, izvršni direktor britanske tvrtke MARSS, specijalizirane za softver za otkrivanje prijetnji, a sada proizvodi i presretače dronova. Govoreći za CNN na obrambenom forumu DSEI u Londonu, Pinl je rekao da bi 'vjerojatno dobar dio poljske granice danas mogao biti pokriven solidnim 'zidom dronova'. Pojam 'zid dronova' odnosi se na višeslojnu mrežu za otkrivanje i presretanje, koncept koji intenzivno promiču baltičke države i koji su na razini Europske unije spomenuli dužnosnici. Problem je, po Pinlu, to što su sustavi nabave u NATO-u 'još iz 80-ih'. Kao primjer naveo je MARSS-ov presretač srednjeg dometa s titanijskim okvirom i umjetnom inteligencijom, dizajniran za višekratnu upotrebu, a opisao ga je kao 'nož koji presijeca nadolazeći dron u punoj brzini'. Taj uređaj trenutačno čeka na evaluaciju jedne zemlje članice NATO-a, a ona se očekuje u narednim mjesecima. 'Tek sada pišu specifikacije za ovo, a mi ga koristimo već sada. No u Europi još uvijek nemamo specifikacije za to', rekao je Pinl, aludirajući na tradicionalnu praksu prema kojoj ministarstva obrane izdaju detaljne tehničke specifikacije, a zatim se tvrtke natječu za ugovore. Rat u Ukrajini stvorio je dvostruki tempo procesa nabave u Europi, kaže Siete Hamminga, izvršni direktor nizozemske tvrtke Robin Radar Systems. Tehnologija Robin Radara već se široko koristi u toj zemlji i nedavno je nadograđena tako da detektira iranske dronove Šahid i slične ciljeve na udaljenosti od 12 kilometara.

