Nvidia najavljuje suradnju s Intelom, kupuje vlasnički udio

Nvidijina ponuda osjetno je pak viša od 20,47 dolara po dionici koliko je američka vlada platila u kolovozu neočekivanom kupnjom 10-postotnog udjela u Intelu, za 5,7 milijardi dolara. Japanski Softbank osigurao je pak u kolovozu Intelu financijsku injekciju od dvije milijarde dolara.

Nvidia će kupiti redovne dionice Intela po cijeni od 23,28 dolara, nižoj za 6,5 posto od njihove cijene na zatvaranju burzovne trgovine u srijedu.

Nvidijin vlasnički udio vjerojatno će iznositi četiri posto ili više nakon što Intel prema dogovoru izda nove dionice i osigurat će joj poziciju u krugu vodećih Intelovih dioničara, procjenjuje Reuters.

Sporazum predviđa i zajednički razvoj čipova koji bi mogli izmijeniti konkurenciju u sektoru i ugroziti pozicije tajvanskog TSMC‑a i američkog AMD‑a.

TSMC trenutno proizvodi Nvidijine glavne čipove i najavljeni dogovor pobudio je sumnje da bi kompanija s najvećom tržišnom vrijednosti na svijetu mogla jednog dana dati taj posao Intelu.

Nvidijina potpora nekadašnjem predvodniku Silicijske doline mogla bi pokvariti i planove AMD‑a, koji se s Intelom natječe za tržišni udio u sektoru čipova za podatkovne centre.

Intel će pak uz Nvidijinu podršku dobiti novu priliku za zaokret u poslovanju.

Kompanija je drugo tromjesečje zaključila s neto gubitkom od 2,9 milijardi dolara. Prihod se pak zadržao na prošlogodišnjoj razini i iznosio je 12,9 milijardi dolara.

Intel je nekada bio vodeći proizvođač čipova u svijetu, ali propustio je priliku koju je otvorila pojava 'pametnih' mobitela, pa su ga u međuvremenu pretekli tajvanski TSMC i američki Qualcomm.

Novi izvršni direktor Lip Bu Tan obećao je racionalno poslovanje, istaknuvši da će pri gradnji novih tvornica isključivo slijediti potražnju.

Ključno je što Intel prema sporazumu neće proizvoditi čipove za Nvidiju, napominje Reuters.

Posrnuli div projektirat će prilagođene standardizirane središnje procesore za podatkovne centre koje će Nvidia 'pakirati' sa svojim čipovima za umjetnu inteligenciju. Nvidijina tehnologija omogućit će pak čipovima dvije tvrtke bržu "komunikaciju".

Nvidijini serveri s brzim vezama trenutno koriste samo Nvidijine čipove, a Intel će sada dobiti ravnopravnu poziciju i priliku za zaradu na svakom serveru.

Nvidija će pak Intelu isporučivati prilagođeni grafički čip koji će, uz podršku bržih veza, biti dio paketa procesora za Intelova osobna računala.

Dvije kompanije nisu otkrile financijske uvjete tehničke suradnje, istaknuvši tek da će izraditi "nekoliko generacija" budućih proizvoda.

Nvidia i Intel odbili su otkriti datum puštanja prvih zajedničkih proizvoda na tržište, rekavši tek da dogovor neće utjecati na njihove dosadašnje planove.