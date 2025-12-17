Između Novog Sada i Osijeka: Regija uz Dunav kao Silicijska dolina

'Bio je to uspjeh. Mnogi zaposlenici Siemensa kasnije su otvorili vlastite startupove, sudjelujući u stvaranju mreže poduzeća koju danas imamo u gradu', objašnjava dekan fakulteta.

Računarstvo je počelo dobivati na značaju početkom 2000-ih, kad je lokalna potražnja za programerima porasla. FERIT je tada pokrenuo prvi program računarstva, uz podršku Siemensa, što je omogućilo financiranje prvog računalnog laboratorija.

'Mnoge su tvornice bile oštećene, a samo malobrojne su ponovno otvorene', istaknuo je Tomislav Matić , dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija ( FERIT ) u Osijeku, za transeuropski think tank Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa ( OBCT ).

Prije 1991. godine Osijek je bio industrijski centar s tvornicama čelika, plastike i tekstila, no tu proizvodnju prekinuo je rat.

Osijek Software City: novi identitet grada

Od 2012. godine Osijek se sve više nameće kao centar IT inovacija, a jedan od zaslužnih aktera pritom je i udruga Osijek Software City, koja potiče razvoj informacijskih tehnologija u regiji.

“Osijek Software City” naziv je udruge koja potiče razvoj informacijske tehnologije u regiji, ali i izraz koji sažima širi fenomen industrijskog preporoda grada, povezan upravo s novim tehnologijama..

Slična priča događa se u Novom Sadu, gdje ključnu ulogu u toj sferi igra Fakultet tehničkih znanosti (FTN).

'Novi Sad danas zovu Silicijskom dolinom Srbije zbog prisustva brojnih visokotehnoloških tvrtki', kaže Ivan Kaštelan, profesor na FTN-u.

Suradnja na automobilskoj tehnologiji

FERIT i FTN surađuju od osnivanja tvrtke RT-RK, sada TTTechAuto, koja se bavi automobilskom informatičkom tehnologijom. Godine 2017. fakulteti iz Osijeka i Novog Sada zajedno su osvojili europski natječaj (Interreg – IPA CBC Hrvatska - Srbija) za financiranje projekta DRIVE, čiji je cilj bio modernizirati tehnološke laboratorije i razviti novi nastavni program vezan uz računalni inženjering u automobilskoj industriji.

'Projekt nam je omogućio nabavku skupe opreme, plaćanje stranih predavača i pokretanje novog programa - diplomskog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije', objašnjava Matić.

Novi Sad je za projekt osigurao opremu vrijednu 400.000 eura, a Osijek 260.000 eura. Studenti odmah pronalaze posao u lokalnim tvrtkama, a nastavni program uključuje programiranje komunikacijskog sučelja između vozača i automobila, upravljanje senzorima, kamerama i infotainment sustavom.

Sljedeći zajednički projekt je CySafe SmartMob, koji se fokusira na automobilsku kibernetičku sigurnost. U planu je opremanje novih laboratorija i pokretanje intenzivnih tečajeva za studente i inženjere koji žele nadograditi vještine.

TTTechAuto: Između inovacije i izazova AI-ja

Zvonimir Kaprocki, direktor TTTechAuta - tvrtke koja se nalazi u središtu Osijeka, nedaleko od sveučilišnog kampusa - ističe važnost suradnje s FERIT-om: 'Tijekom godina osigurali smo stipendije za više od 900 studenata, od kojih je 110 i dalje zaposleno kod nas.' Tvrtka posjeduje hardversku farmu s 150 računala za testiranje softvera prije ugradnje u automobile.

Međutim, razvoj umjetne inteligencije donosi izazove. 'Mlađi programer je čisti trošak za tvrtku, barem godinu ili dvije. Brojna poduzeća se radije oslanjaju isključivo na starije programere i umjetnu inteligenciju', upozorava Kaprocki.

'Umjetna inteligencija može zamijeniti mlađe programere, a pristup tržištu rada mogao bi biti otežan', zaključuje direktor TTTechAuta, upozoravajući da će tradicionalni modeli obrazovanja i zapošljavanja u regiji morati ići u korak s vremenom.

Ovaj članak/publikacija/podcast/video nastao je u okviru projekta EuSEE, koji sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja su, međutim, isključivo stavovi autora/autorica i ne odražavaju nužno stavove tijela koje je dodijelilo autorski doprinos te se Europska unija ne može smatrati odgovornom za njih.