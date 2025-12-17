Između Novog Sada i Osijeka: Regija uz Dunav kao Silicijska dolina

Suradnja sveučilišta u Osijeku i Novom Sadu pretvara regiju uz Dunav u tehnološki centar usmjeren na automobilsku industriju. I dok fakulteti osposobljavaju inženjere za lokalne tvrtke, razvoj umjetne inteligencije prijeti poremetiti ustaljene obrasce zapošljavanja mladih programera
Prije 1991. godine Osijek je bio industrijski centar s tvornicama čelika, plastike i tekstila, no tu proizvodnju prekinuo je rat.
'Mnoge su tvornice bile oštećene, a samo malobrojne su ponovno otvorene', istaknuo je Tomislav Matić, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) u Osijeku, za transeuropski think tank Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT).
Računarstvo je počelo dobivati na značaju početkom 2000-ih, kad je lokalna potražnja za programerima porasla. FERIT je tada pokrenuo prvi program računarstva, uz podršku Siemensa, što je omogućilo financiranje prvog računalnog laboratorija.
'Bio je to uspjeh. Mnogi zaposlenici Siemensa kasnije su otvorili vlastite startupove, sudjelujući u stvaranju mreže poduzeća koju danas imamo u gradu', objašnjava dekan fakulteta.
Osijek Software City: novi identitet grada
Od 2012. godine Osijek se sve više nameće kao centar IT inovacija, a jedan od zaslužnih aktera pritom je i udruga Osijek Software City, koja potiče razvoj informacijskih tehnologija u regiji.
“Osijek Software City” naziv je udruge koja potiče razvoj informacijske tehnologije u regiji, ali i izraz koji sažima širi fenomen industrijskog preporoda grada, povezan upravo s novim tehnologijama..
Slična priča događa se u Novom Sadu, gdje ključnu ulogu u toj sferi igra Fakultet tehničkih znanosti (FTN).
'Novi Sad danas zovu Silicijskom dolinom Srbije zbog prisustva brojnih visokotehnoloških tvrtki', kaže Ivan Kaštelan, profesor na FTN-u.
Suradnja na automobilskoj tehnologiji
FERIT i FTN surađuju od osnivanja tvrtke RT-RK, sada TTTechAuto, koja se bavi automobilskom informatičkom tehnologijom. Godine 2017. fakulteti iz Osijeka i Novog Sada zajedno su osvojili europski natječaj (Interreg – IPA CBC Hrvatska - Srbija) za financiranje projekta DRIVE, čiji je cilj bio modernizirati tehnološke laboratorije i razviti novi nastavni program vezan uz računalni inženjering u automobilskoj industriji.
'Projekt nam je omogućio nabavku skupe opreme, plaćanje stranih predavača i pokretanje novog programa - diplomskog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije', objašnjava Matić.
Novi Sad je za projekt osigurao opremu vrijednu 400.000 eura, a Osijek 260.000 eura. Studenti odmah pronalaze posao u lokalnim tvrtkama, a nastavni program uključuje programiranje komunikacijskog sučelja između vozača i automobila, upravljanje senzorima, kamerama i infotainment sustavom.
Sljedeći zajednički projekt je CySafe SmartMob, koji se fokusira na automobilsku kibernetičku sigurnost. U planu je opremanje novih laboratorija i pokretanje intenzivnih tečajeva za studente i inženjere koji žele nadograditi vještine.
TTTechAuto: Između inovacije i izazova AI-ja
Zvonimir Kaprocki, direktor TTTechAuta - tvrtke koja se nalazi u središtu Osijeka, nedaleko od sveučilišnog kampusa - ističe važnost suradnje s FERIT-om: 'Tijekom godina osigurali smo stipendije za više od 900 studenata, od kojih je 110 i dalje zaposleno kod nas.' Tvrtka posjeduje hardversku farmu s 150 računala za testiranje softvera prije ugradnje u automobile.
Međutim, razvoj umjetne inteligencije donosi izazove. 'Mlađi programer je čisti trošak za tvrtku, barem godinu ili dvije. Brojna poduzeća se radije oslanjaju isključivo na starije programere i umjetnu inteligenciju', upozorava Kaprocki.
'Umjetna inteligencija može zamijeniti mlađe programere, a pristup tržištu rada mogao bi biti otežan', zaključuje direktor TTTechAuta, upozoravajući da će tradicionalni modeli obrazovanja i zapošljavanja u regiji morati ići u korak s vremenom.
Ovaj članak/publikacija/podcast/video nastao je u okviru projekta EuSEE, koji sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja su, međutim, isključivo stavovi autora/autorica i ne odražavaju nužno stavove tijela koje je dodijelilo autorski doprinos te se Europska unija ne može smatrati odgovornom za njih.