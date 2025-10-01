FER-OV STUDIJ

Nove uloge pravnika u digitalnom dobu: Gdje se pravo susreće s informatičkom sigurnošću

Promo

01.10.2025 u 15:50

Tina Mazalin, FER
Tina Mazalin, FER Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL / FER
Bionic
Reading

Pravnica specijalizirana za zaštitu podataka, otkriva zašto je upisala FER-ov poslijediplomski specijalistički studij informacijske sigurnosti i kako je kombinacija pravnog i tehničkog znanja oblikovala njezinu karijeru

Informacijska sigurnost danas nije samo tehnički izazov, već i pravni i organizacijski proces. Spoj znanja iz prava i tehnologije omogućava stručnjacima da bolje razumiju i provode regulatorne zahtjeve, istovremeno štiteći podatke i sustave od sve sofisticiranijih prijetnji. U današnjem digitalnom okruženju, uloga pravnika u području informacijske sigurnosti postaje sve važnija i složenija. Osim što moraju osigurati usklađenost s regulativama poput GDPR-a, NIS2 i DORA, pravnici sve više trebaju razumjeti tehničke izazove i slojeve sigurnosnih sustava unutar organizacija.

U nastavku razgovaramo s pravnicom Tinom Mazalin čiji je profesionalni razvoj usko povezan s područjem prava, informacijske tehnologije i sigurnosti. Tina je podijelila svoja iskustva i preporuke za sve koji žele proširiti svoje znanje u ovom važnom i brzo rastućem području. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu, obranivši diplomski rad pod naslovom 'Zaštita osobnih podataka i privatnosti korisnika u području elektroničkih komunikacija'. Njezin interes za područje prava informacijskih tehnologija već tada bio je jasan, a već nakon diplome odlučila se za daljnje usavršavanje u tom smjeru.

vezane vijesti

U nastavku svoje karijere, s uspjehom je završila poslijediplomske studije u Njemačkoj, Norveškoj i Hrvatskoj. Na Institutu za pravnu informatiku Sveučilišta Leibniz u Hannoveru s uspjehom magna cum laude završila je poslijediplomski studij prava informacijskih tehnologija i prava intelektualnog vlasništva dok je na Norveškom istraživačkom centru za računalno pravo Sveučilišta u Oslu završila poslijediplomski studij iz prava informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U Hrvatskoj, dodatno se educirala na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Informacijske sigurnosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje je obranila rad na temu 'Upravljanje rizicima informacijske tehnologije u kontekstu NIS2 i DORA regulative'.

Profesionalnu karijeru započela je 2015. godine kao odvjetnička vježbenica, a od tada kontinuirano radi u području zaštite osobnih podataka, prvo kao specijalist, a potom i kao službenik za zaštitu podataka u Croatia osiguranju d.d. Od 2022. godine zaposlena je Telemachu Hrvatska d.o.o., gdje danas radi kao voditeljica Službe za zaštitu podataka i usklađenost.

Pravnica na FER-u

Zašto se ste odabrali studij na FER-u za usavršavanje?

'Moja karijera od samih početaka usko je povezana s pravom informacijskih tehnologija i zaštitom osobnih podataka. Kroz svakodnevni rad uočila sam koliko je interdisciplinarnost važna – pravno znanje samo po sebi nije bilo dovoljno za obavljanje svih poslova koje sam radila. Upravo zato odlučila sam se za upis specijalističkog studija na FER-u, jer pruža jedinstvenu priliku da se pravna perspektiva upotpuni tehničkim znanjem, što je u mom poslu ključno radi pružanja kvalitetnih pravnih savjeta u području informacijskih tehnologija i zaštite podataka', ističe Tina.

Poslijediplomski specijalistički studij Informacijska sigurnost na FER-u joj je omogućio da savlada temelje informacijske sigurnosti, uključujući sigurnost računalnih mreža, upravljanje sigurnosnim rizicima, sigurnost elektroničkog poslovanja, web aplikacija i reviziju sigurnosti informacijskih sustava.

'Ove vještine mi omogućuju da u svakodnevnom radu ne djelujem samo kao pravna podrška, već i da povežem tehničke, regulatorne i poslovne zahtjeve u cjelovita rješenja', kaže. Uz to, Tina ističe da je interdisciplinarnost najveća prednost studija – spaja tehničko, pravno i organizacijsko znanje, što omogućava polaznicima da steknu široku sliku o sigurnosti informacijskih sustava. 'Rad s eminentnim stručnjacima s FER-a i iz industrije pruža dodatnu vrijednost i inspiraciju', dodaje.

Promjene u karijeri i buduće preporuke

Zahvaljujući znanju stečenom na FER-u, omogućeno joj je da aktivno savjetuje pri donošenju strateških odluka unutar organizacije i preuzme veću odgovornost. 'Znanje koje sam stekla olakšalo mi je svakodnevnu komunikaciju s IT i sigurnosnim odjelima, te sudjelovanje u rješavanju konkretnih izazova', ističe.

Na pitanje o važnosti informacijske sigurnosti u Hrvatskoj, napominje da je svijest o njenoj važnosti u posljednje vrijeme značajno porasla, no i dalje postoji prostor za dodatna ulaganja i sustavno jačanje kapaciteta, posebice u javnom sektoru. 'Informacijska sigurnost danas je temelj povjerenja između institucija i korisnika, te je strateško poslovno pitanje koje utječe na ugled i održivost organizacija'.

Kao pravnica, naglašava da je uloga pravnika ključna u prevođenju regulatornih zahtjeva u konkretne poslovne i tehničke prakse. 'Regulative poput GDPR-a, NIS2 i DORA postavljaju jasne standarde, a pravnici su ti koji osiguravaju njihovu pravilnu primjenu', ističe.

Za pravnike i sve stručnjake koji razmišljaju o dodatnom usavršavanju, preporučuje interdisciplinarno obrazovanje. 'Takav spoj znanja otvara nove prilike za osobni i profesionalni rast, te omogućuje da postanete most između različitih odjela unutar organizacije – pravnog, tehničkog i upravljačkog', zaključuje Tina.

U tom smislu, Poslijediplomski specijalistički studij Informacijske sigurnosti na FER-u pruža potrebna tehnička znanja koja nadopunjuju pravnu perspektivu. Studijski program obuhvaća politike sigurnosti, pravne i tehnološke aspekte informacijske sigurnosti te upravljanje rizicima, što je ključno za cjelovito razumijevanje sve kompleksnijeg područja zaštite informacija.

S obzirom na sve veće sofisticirane kibernetičke prijetnje, stručnjaci koji kombiniraju pravne i tehničke kompetencije mogu učinkovitije odgovoriti na izazove i pomoći organizacijama u održavanju sigurnosti i usklađenosti. Upravo zato interdisciplinarno obrazovanje postaje ključan korak za one koji žele aktivno sudjelovati u rješavanju sigurnosnih izazova današnjice.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STOP PIRATSTVU

STOP PIRATSTVU

Pokrenuli smo novi projekt: Biraj legalno i uključi se u borbu protiv piraterije
SVE SE MIJeNJA

SVE SE MIJeNJA

Internet ulazi u novo, pomalo jezivo doba: Je li ovo sljedeće poglavlje?
NOVI USPJEH

NOVI USPJEH

Sedam profesora s FER-a na prestižnoj listi najutjecajnijih svjetskih znanstvenika

najpopularnije

Još vijesti