OpenAI lansirao Soru 2 i društvenu mrežu nalik TikToku

Osim toga su pokrenuli povezanu društvenu aplikaciju, također nazvan Sora , pomoću koje korisnici mogu generirati videozapise sebe i svojih prijatelja za dijeljenje na algoritamskom feedu u stilu TikToka.

OpenAI je najavio izlazak Sore 2, generatora zvuka i videa koji će naslijediti istoimeni prošlogodišnji model.

Sora 2 trebala bi bolje pratiti zakone fizike, čineći videozapise realističnijima. U primjerima koje je OpenAI podijelio prikazali su, između ostalog, utakmicu odbojke na pijesku, trikove na skejtbordu, gimnastičke rutine i skokove u vodu.

'Prethodni videomodeli su preoptimistični – transformirat će objekte i deformirati stvarnost da bi uspješno izvršili tekstualni upit. Naprimjer, ako košarkaš promaši udarac, lopta se može spontano teleportirati u koš. U Sori 2, ako košarkaš promaši, odbit će se od ploče', naveli su u objavi na blogu.

Aplikacija Sora dolazi sa značajkom cameos, pomoću koje se korisnici mogu ubaciti u bilo koju scenu što je generira. Kako bi koristili vlastiti lik u generiranom videu, morat ćete prenijeti jednokratnu video i audiosnimku kako bi potvrdili svoj identitet i snimili svoj izgled.

Cameose je moguće dijeliti da bi i drugi korisnici mogli dati dopuštenje za uključivanje njihovih likova u zajedničke videozapise generirane umjetnom inteligencijom.

Zasad besplatna

Nakon što se videozapise generira, moguće ih je dijeliti u feedu unutar aplikacije, moguće nalik TikToku, Instagram Reelsu ili drugim kratkim feedovima. Meta Platforms je ranije najavila da je svojoj aplikaciji Meta AI dodala video feed Vibes.

Kako bi pripremio svoje algoritamske preporuke, OpenAI će uzeti u obzir aktivnost korisnika na Sori, njihovu lokaciju (dobivenu putem njihove IP adrese), angažman u prošlim objavama i povijest razgovora na ChatGPT-ju, iako se to može isključiti.

Sora također dolazi s roditeljskim nadzorom putem ChatGPT-ja, a koji im omogućuje ograničavanje skrolanja, isključivanje algoritamske personalizacije i upravljanje time tko može slati izravne poruke njihovom djetetu. Međutim ove značajke su moćne koliko i tehničko znanje roditelja.

Aplikacija Sora za operativni sustav iOS dostupna je za preuzimanje zasad u SAD-u i Kanadi, a OpenAI se nada brzom proširenju na druge države. Iako je društvena platforma Sora trenutno dostupna samo uz pozivnicu, korisnici ChatGPT-ja Pro trebali bi moći isprobati model Sora 2 Pro bez pozivnice.

Sora će biti besplatna pri lansiranju. Zasad je jedini plan za monetizaciju naplaćivanje korisnicima generiranja dodatnih videa u vrijeme velike potražnje, piše Tech Crunch.