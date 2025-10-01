NOVI USPJEH

Sedam profesora s FER-a na prestižnoj listi najutjecajnijih svjetskih znanstvenika

01.10.2025

Zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) pohvalio se novim velikim uspjehom – čak sedam njegovih profesora našlo se na globalnoj listi najcitiranijih i najutjecajnijih svjetskih znanstvenika, koju objavljuje istraživačka grupa sa Stanford University u Kaliforniji

Riječ je o studiji koja analizira znanstvenu citiranost i svake godine rangira dva posto najutjecajnijih znanstvenika u svijetu, kako na razini cjelokupne karijere, tako i posebno za proteklu godinu. Podaci se temelje na bazi Scopus, koja broji više od osam milijuna znanstvenika iz 22 znanstvena područja, odnosno 174 potpodručja prema standardnoj Science-Metrix klasifikaciji. Na ovogodišnjoj listi je 129 znanstvenika koji djeluju u hrvatskim institucijama, a na onoj za cjelokupnu karijeru njih je 96.

Na listi za cjelokupnu znanstvenu karijeru nalaze se akademik prof. dr. sc. Sven Lončarić, prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić, dr. sc. Roee Diamant, prof. dr. sc. Stjepan Picek, prof. dr. sc. Silvio Hrabar i prof. dr. sc. Damir Žarko. Na listi najutjecajnijih znanstvenika u svijetu za 2024. godinu uvršten je izv. prof. dr. sc. Alan Jović, uz već spomenute Lončarića, Pandžića, Diamanta, Piceka i Žarka.

'Ova međunarodna priznanja potvrđuju globalni utjecaj FER-ovih istraživača u područjima umjetne inteligencije, obrade slike, telekomunikacija, energetike, biomedicinskog inženjerstva, oceanografije i primijenjene fizike', navode s FER-a.

