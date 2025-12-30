VIDEO 'Blackout' u Moskvi: Čuju se dronovi, više od pola milijuna ljudi u mraku i bez signala

U ruskoj Moskovska regija zabilježen je velik nestanak struje. Više od pola milijuna korisnika ostalo je bez opskrbe električnom energijom, izvijestila je agencija UNN, pozivajući se na informacije objavljene na ruskim Telegram kanalima.

Prema dostupnim podacima, neposredno prije masovnog prekida opskrbe električnom energijom u regiji su se čuli zvukovi koji se povezuju s preletima dronova. Ubrzo nakon toga došlo je do kvara na elektroenergetskoj mreži.

Total blackout hits Moscow region is reported on social media: over 600,000 people plunged into darkness for more than four hours — no electricity, no mobile signal, total isolation, as Russian media admit. Drone threat declared across the oblast right now. pic.twitter.com/aSf8ziDk32

Trenutačno je poznato da je bez struje ostalo oko 600.000 pretplatnika, a razmjeri i uzrok prekida još se utvrđuju.

Osim Moskovske regije, zabilježeni su i pogoci na području okupiranog Melitopolj, zbog čega je taj grad djelomično ostao bez električne energije.