Hrvatski reprezentativac najveća je Barcina želja ovog ljeta. Ali navijači se pitaju samo jedno...

Prema tim informacijama, Anthony Gordon trebao bi postati novo pojačanje Barcelone. Engleski krilni napadač navodno je već stigao u Barcelonu kako bi obavio liječnički pregled i potpisao ugovor, a Newcastle bi trebao dobiti najmanje 70 milijuna eura. Uz bonuse, posao bi mogao premašiti i 80 milijuna eura.

Barcelona je, navodi se, željela završiti transfer prije Svjetskog prvenstva i pritom pobijediti konkurenciju drugih velikana, prije svega Liverpoola i Bayerna.

Barcelona želi dodatno pojačati napad

Glavna meta u napadu i dalje je Julian Alvarez iz Atletico Madrida, kojeg u Kataloniji vide kao dugoročnog nasljednika Roberta Lewandowskog. Kao alternativa se spominje Joao Pedro iz Chelseaja, a u nekim kombinacijama čak i Harry Kane iz Bayerna.

Uz igrače koje Barcelona već ima u ofenzivi, poput Raphinhe, Laminea Yamala i Ferrana Torresa, jasno je da bi Katalonci mogli imati iznimno moćan napadački dio momčadi.

No, španjolski izvori tvrde da Barcelona ne planira stati samo na napadu. Ljeto iz snova moglo bi, prema tim navodima, zaokružiti veliko pojačanje u obrani - Joško Gvardiol.

Gvardiol kao velika želja Katalonaca

Prema COPE-u, Barcelona radi na mogućem transferu hrvatskog reprezentativca i bivšeg igrača Dinama i RB Leipziga. Gvardiol je jedan od ključnih igrača Manchester Cityja otkako je prije gotovo dvije godine stigao iz Leipziga u transferu vrijednom 90 milijuna eura.

Hrvatski branič može igrati kao lijevi stoper, ali i na poziciji lijevog beka, što ga čini vrlo zanimljivim profilom za sustav Hansija Flicka. Ipak, jasno je da takav posao ne bi bio ni jednostavan ni jeftin, posebno s obzirom na iznos koji je City platio za njega.

Gvardiol ima ugovor do 2028. godine, no prema navodima iz Španjolske, Barcelona vjeruje da bi City mogao biti spreman na pregovore. Problem za Katalonce mogao bi biti interes drugih velikana, prije svega Bayerna, a spominje se i Real Madrid.

Navijači se pitaju: Odakle Barceloni novac?

Informacije o mogućem interesu Barcelone za Gvardiola iznenadile su mnoge navijače diljem Europe. Dio njih pita se kako katalonski klub planira financirati sve te velike transfere, dok se drugi u šali pitaju hoće li išta ostati za ostale klubove.

Barcelona je, barem prema medijskim najavama, krenula vrlo agresivno iako sezona praktički još nije završila. U Kataloniji žele još snažniju momčad, ne samo za dominaciju u Španjolskoj, nego i za novi veliki iskorak u Ligi prvaka.

Gvardiol bi u tom planu mogao imati posebno važnu ulogu. No, za sada je riječ o medijskim tvrdnjama i interesu, a ne o dovršenom transferu.