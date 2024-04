Ništa od gejming okupljanja: Blizzard otkazao BlizzCon 2024

Blizzard je objavio da ove godine neće održati svoju godišnju konvenciju BlizzCon. 'Nakon pažljivog razmatranja tijekom prošle godine, mi u Blizzardu smo donijeli odluku da ne održimo BlizzCon 2024.', napisao je Blizzard na svojoj web stranici.

Umjesto BlizzCona, Blizzard je napisao da će tijekom godine održavati druge, manje događaje te je spomenuo sudjelovanje na drugim sajmovima, poput Gamescoma. Uz to, 2024. obilježava se 30. godišnjica World of Warcrafta, a Blizzard je izjavio da planira 'višestruke, globalne i manje događaje' kao i dijeljenje noviteta vezanih uz WoW-ovu 10. ekspanziju, The War Within, i prvu ekspanziju za Diablo IV, Vessel of Hatered.