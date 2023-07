Diablo 4 grčevito se drži tradicije, ali i dalje nije igra kakvu pamtimo

Najnoviji nastavak je, poput žrtve digitalnog Cernobita, razapet između kultnog akcijskog RPG-a i nezamislive korporativne pohlepe. Odvija se u otvorenom svijetu čija konstrukcija po mnogočemu podsjeća na World of Warcraft, a u međuvremenu se naoružao mikrotransakcijama za razne kozmetike te još neobjavljene, ali neminovne sezonske propusnice.

Jedan od najčešćih komentara vezanih uz najnoviji Diablo 4 priča je o povratku korijenima franšize, nostalgiji koju igrači drugog nastavka drže duboko u srcu dok gledaju u što se pretvorila njihova omiljena igra. Počevši World of Warcraftom i završivši Diablom 4, Blizzard je iz igre koja nikad nije imala opciju za masivnu monetizaciju stvorio stroj za printanje novca, no ispod svega se daju razaznati učinkovit dizajn, relativno visoka produkcija i naznake zabave kakvu smo osjetili u prijašnjim nastavcima.

Vještine i dinamika

Svaka vještina, od najnevažnijeg automatskog napada do najdestruktivnijih ultimativnih udara, vizualno je i zvučno impresivna, dodajući inerciju i masu aktivnosti kojima ćete se baviti tijekom cijele igre: razbacivanjem sila Nečastivog te slušanjem pripadajućih im jauka. Borbe s jednim ili dva demončića s vremenom eskaliraju u urnebesne kiše brojeva napadima koji ispiru cijele ekrane i kombinacijama raznih moći koje donose još veći broj palih negativaca, uz dobrodošao zvuk ispadajućeg zlata i blaga.

Kao i svi nastavci dosad, Diablo 4 je fokusiran na opremu. Svaki komad, pored povećavanja temeljnih statistika, dodaje bonuse određenim vještinama te, u slučaju legendarnih predmeta, daje specijalne moći kojima iz temelja možete preoblikovati neki build. Novost u četvrtom nastavku je to što svaku od tih specijalnih moći možete zaraditi krčenjem kroz redove žitelja brojnih Sanctuaryjevih tamnica - ili tako da ih dobijete u sklopu nasumičnog predmeta. Mogućnost podešavanja ide korak dalje uz mogućnost vađenja 'aspekata' iz predmeta i ubacivanja u druge, što u principu igračima omogućava izradu najboljeg zamislivog oružja i oklopa za svoj respektabilni build.

Klasično 'levelanje', uz koje dobivate nekoliko pojačanja atributa i bod za distribuciju u prilično jednostavnom stablu vještina, prestaje funkcionirati nakon što dođete do 50. levela i prelazi u ispunjavanje velikih 'paragon' ploča, a koje, premda ne uvode ništa novo, pojačavaju stvari u kojima je vaš lik već dobar.

Svijet oko vas

Sam svijet Sanctuaryja više funkcionira kao masivni multiplayer negoli kohezivno iskustvo za jednog igrača. Krajobrazi su i dalje lijepi, no pripovjedački integritet same igre je labav i nekohezivan. Mješovitim dojmovima nadalje doprinosi velik broj questova sa zanimljivom pričom i interesantnim likovima. Još jedan vrlo velik problem je to što je, pored ikoničkih lokacija, velikih gradova, druidskih skrovišta i svetišta, ostatak Sanctuaryja prilično nasumičan i dosadan. Dinamiku razbijaju razni događaji kojima se više igrača može pridružiti odjednom, helltideovi, u kojima se gomile igrača bore protiv još većih gomila čudovišta, kao i rijetki, ali impresivni world bossevi, čudovišta koja su toliko velika da se igra treba malo odzumirati.