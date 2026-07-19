Procurila informacija: Evo kad i gdje se Modrić oprašta od hrvatske reprezentacije

Kako doznaje Germanijak , njegov dosadašnji ugovor istekao je posljednjeg dana lipnja. U njemu je postojala opcija produljenja koju je Modrić mogao aktivirati do kraja svibnja, no tada je nije iskoristio. Nakon odmora i razmišljanja odlučio je nastaviti suradnju s talijanskim velikanom, ali potpisivanjem potpuno novog ugovora.

Prema dostupnim informacijama, financijski uvjeti trebali bi ostati isti. Modrić bi tako i u novoj sezoni trebao zarađivati 3,5 milijuna eura, uz dodatne bonuse. Na San Siru ga čeka i novi trener. Massimiliana Allegrija na klupi je zamijenio portugalski stručnjak Ruben Amorim, koji očito računa na iskustvo i kvalitetu hrvatskog veznjaka.

Dok je klupska budućnost praktički riješena, i dalje ostaje otvoreno pitanje Modrićeva statusa u hrvatskoj reprezentaciji. Sve je bliže odluci o završetku reprezentativne karijere, ali konačno 'zbogom' Vatrenima još nije izgovorio.

U Splitu se oprašta od reprezentacije

Prije četiri dana Modrić se u Zadru sastao na ručku s izbornikom Slavenom Bilićem. Dok hrvatska javnost čeka njegovu konačnu odluku, Splitom se sve glasnije širi scenarij prema kojem bi se legendarni kapetan od reprezentacije mogao oprostiti na spektakularan način.

Hrvatska će 6. listopada na Poljudu u Ligi nacija ugostiti Španjolsku, a upravo bi taj veliki dvoboj mogao postati pozornica za Modrićev posljednji nastup u dresu Vatrenih.

Priča bi imala i posebnu simboliku. Modrić je upravo pod vodstvom Slavena Bilića prošao ključne godine afirmacije u reprezentaciji. Bilić ga je vodio još u mladoj selekciji, a potom i u A reprezentaciji, u kojoj je Modrić izrastao u jednog od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena.

Početkom listopada Bilić bi na Poljudu trebao imati povratničku premijeru na klupi Hrvatske, dok bi Modriću ista utakmica mogla biti posljednja nakon više od 200 nastupa za reprezentaciju.

Takav se scenarij posljednjih dana intenzivno prepričava u Splitu, ali konačna odluka ipak je samo na Modriću. Početkom rujna navršit će 41 godinu, a prije nego što ponovno odjene dres Milana, morat će odlučiti hoće li još jednom povesti i Vatrene.