Hrvatska industrija videoigara raste: Lani je razvijeno više od 200 igara

U sastavu audiovizualnih djela, osim preuzimanja podataka o proizvodnji i distribuciji filmova, DZS je od ove godine započeo suradnju s Hrvatskom udrugom proizvođača videoigara radi preuzimanja seta podataka o proizvodnji videoigara u Hrvatskoj.

Kako ističu iz DZS-a, proizvodnja videoigara kao grana kulturne industrije dobiva sve veću važnost na svjetskoj razini, a u Hrvatskoj zapošljava ukupno 660 ljudi u 271 poslovnoj jedinici. Većim dijelom to su trgovačka društva i obrti te deset udruga i umjetničkih organizacija.

U 2025. u prodaji je bilo 189 igara za PC i konzole te 27 igara za mobitele hrvatskih proizvođača videoigara. Kad se promatra po žanru, dominantne su igre akcija i avantura, koje čine 67 posto svih igara za PC u prodaji, navode iz Državnog zavoda za statistiku (DZS).