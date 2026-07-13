Milijuni ga igraju još i danas: Pokemon Go slavi 10. rođendan

Mobilna igra Pokémon Go ovih dana bilježi deset godina od izlaska, a unatoč brojnim promjenama na tržištu mobilnih igara, i dalje okuplja milijune aktivnih igrača diljem svijeta. Od lansiranja 2016. godine preuzeta je više od milijardu puta na uređajima s operacijskim sustavima Android i iOS.

Pokémon Go koristi GPS i proširenu stvarnost (AR) da bi poznata čudovišta smjestio u stvarni svijet, potičući igrače da istražuju gradove, parkove i druge lokacije u potrazi za Pokémonima, a Niantic, tvorci videoigre, zapravo su ih iskoristiti da bi napravili jednu od najvećih navigacijskih baza podataka – bez znanja korisnika.

Uglavnom, povodom desete godišnjice održano je veliko okupljanje na njujorškom Times Squareu te su se stotine igrača udružile u borbi protiv legendarnog Pokémona Mewtwoa, čime je odana počast jednom od prvih promotivnih videa igre. Michael Steranka, potpredsjednik odjela za razvoj proizvoda u tvrtki Scopely, koja danas izdaje Pokémon Go, ističe da je zajednica od samog početka bila najvažniji dio projekta.

'Pokémon Go uvijek počinje zajednicom. Često dobivamo pozivnice za vjenčanja igrača koji su se upoznali zahvaljujući igri jer je postala važan dio njihove veze', rekao je Steranka.

Nakon izlaska igra je izazvala globalni fenomen, uz milijune ljudi koji su počeli posjećivati parkove, šetnice i trgove da bi uhvatili virtualna stvorenja. Matthew Reynolds, urednik specijalizirane stranice One More Catch, smatra da je upravo Pokémon Go ostvario dugogodišnju želju obožavatelja serijala.