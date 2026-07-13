Milijuni ga igraju još i danas: Pokemon Go slavi 10. rođendan

Bez obzirom na skandale vezane uz aplikaciju, popularna igra u kojoj se igrači šeću pravim svijetom kako bi lovili virtualna čudovišta nastavlja privlačiti nove fanove
Mobilna igra Pokémon Go ovih dana bilježi deset godina od izlaska, a unatoč brojnim promjenama na tržištu mobilnih igara, i dalje okuplja milijune aktivnih igrača diljem svijeta. Od lansiranja 2016. godine preuzeta je više od milijardu puta na uređajima s operacijskim sustavima Android i iOS.
Pokémon Go koristi GPS i proširenu stvarnost (AR) da bi poznata čudovišta smjestio u stvarni svijet, potičući igrače da istražuju gradove, parkove i druge lokacije u potrazi za Pokémonima, a Niantic, tvorci videoigre, zapravo su ih iskoristiti da bi napravili jednu od najvećih navigacijskih baza podataka – bez znanja korisnika.
Uglavnom, povodom desete godišnjice održano je veliko okupljanje na njujorškom Times Squareu te su se stotine igrača udružile u borbi protiv legendarnog Pokémona Mewtwoa, čime je odana počast jednom od prvih promotivnih videa igre. Michael Steranka, potpredsjednik odjela za razvoj proizvoda u tvrtki Scopely, koja danas izdaje Pokémon Go, ističe da je zajednica od samog početka bila najvažniji dio projekta.
'Pokémon Go uvijek počinje zajednicom. Često dobivamo pozivnice za vjenčanja igrača koji su se upoznali zahvaljujući igri jer je postala važan dio njihove veze', rekao je Steranka.
Nakon izlaska igra je izazvala globalni fenomen, uz milijune ljudi koji su počeli posjećivati parkove, šetnice i trgove da bi uhvatili virtualna stvorenja. Matthew Reynolds, urednik specijalizirane stranice One More Catch, smatra da je upravo Pokémon Go ostvario dugogodišnju želju obožavatelja serijala.
'Dopuštajući igračima da izađu u stvarni svijet i traže virtualna bića, Pokémon Go je ostvario san mnogih generacija da postanu treneri Pokémona', rekao je Reynolds. Popularnost igre održala se i zbog velikih događanja uživo. Od prvog Go Festa 2017. godine organizirani su u više od 60 država, a Scopely navodi da ih svake godine u prosjeku posjeti više od 400.000 ljudi.
Tvrtka procjenjuje i da su igrači u deset godina igrajući Pokémon Go ukupno prešli više od 100 milijardi kilometara, što odgovara otprilike 334 putovanja od Zemlje do Sunca i natrag. Britanska kreatorica sadržaja j0beats, koja vodi jedan od najvećih kanala na Twitchu posvećenih igri Pokémon Go, kaže da na događaje ne putuje samo zbog nje. 'Ljudi često misle da je neobično putovati kako biste lovili piksele. Ali nije riječ samo o tome. Na velikim događajima dolazite zbog ljudi i atmosfere. To je poput glazbenog festivala – glazbu možete slušati kod kuće, ali iskustvo je drukčije kada ste ondje s drugima', rekla je.
Za neke je gejmere Pokémon Go imao i pozitivan utjecaj na svakodnevni život. Američki igrač Austin ispričao je za BBC da mu je igra pomogla tijekom razdoblja anksioznosti i depresije. 'Kad sam prvi put došao na zajednički raid u parku, osjećao sam se kao da me netko zagrlio. Prvi put nisam osjećao nervozu pri upoznavanju novih ljudi, već uzbuđenje. Od tada je onaj glas koji mi je govorio da ostanem u krevetu gotovo utihnuo', rekao je.
Igra se tijekom godina suočavala i s izazovima. U prvim mjesecima nakon njezina izlaska vlasti i sigurnosne službe upozoravale su igrače da paze na promet i okolinu, a zbog ogromnog interesa poslužitelji su često bili preopterećeni. Pandemija bolesti COVID-19 privremeno je usporila razvoj igre jer se temelji na kretanju i okupljanju igrača, no nakon popuštanja mjera interes se ponovno povećao.
Dodatna pitanja pojavila su se 2025. godine, kada je Scopely preuzeo njezin razvoj od tvrtke Niantic u potezu vrijednom 3,5 milijardi dolara. Steranka smatra da će vrijeme pokazati kako je ta promjena vlasništva bila korisna za igru i njezinu zajednicu.