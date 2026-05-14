Netflix se hvali zaradom od oglasa: Reklame im dosežu 3 posto svjetske populacije

Dvadeset godina kasnije situacija izgleda potpuno drukčije. Netflixov poslovni model s oglasima postaje sve važniji dio kompanijine strategije, a broj korisnika koji gledaju sadržaj uz reklame rapidno raste, izvještava Gizmodo .

Nekada je Netflix bio gotovo sinonim za gledanje sadržaja bez reklama. U eri DVD pretplate poštom sredinom 2000-ih, korisnici su dobivali filmove bez prekida, bez bannera i bez marketinških umetaka.

Netflix tvrdi da oglase sada gleda 250 milijuna ljudi mjesečno

Kompanija navodi da njezin paket s oglasima danas doseže oko 250 milijuna gledatelja mjesečno u 12 država u kojima je oglašavanje trenutno aktivno. Netflix planira proširiti taj model na ukupno 27 tržišta.

Brojka predstavlja dramatičan rast u odnosu na prethodne godine. Netflix je prošle godine tvrdio da verzija s oglasima doseže 94 milijuna ljudi, što znači da je prema njihovim podacima publika više nego udvostručena u samo godinu dana. Međutim, dio analitičara upozorava da kompanija koristi metriku 'gledatelja', a ne stvarnih pretplatnika, što može stvoriti znatno impresivniju sliku za oglašivače.

Stvarni rast možda je znatno sporiji

Prema istraživanju tvrtke Digital i, koje je ranije prenio Deadline, broj pretplata na Netflixov paket s oglasima porastao je oko 14 posto na godišnjoj razini - daleko sporije od dojma koji ostavljaju službene brojke kompanije. Isto istraživanje procjenjuje da otprilike 40 posto aktivnih Netflix pretplata koristi jeftiniji paket s reklamama. To znači da Netflix i dalje većinu prihoda ostvaruje kroz same pretplate, a ne oglašavanje.

Oglasi još uvijek donose relativno mali dio prihoda

Prema ranijem izvješću Wall Street Journala, Netflix je prošle godine očekivao oko 2,15 milijardi dolara prihoda od oglasa. U usporedbi s ukupnim godišnjim prihodom kompanije koji se procjenjuje na oko 45 milijardi dolara tijekom 2025., riječ je o manje od pet posto ukupne zarade. Još jednom, to potvrđuje da su oglasi za sada dodatni izvor prihoda, ali ne i glavni temelj poslovanja.

Korisnici plaćaju i novcem i vremenom

Model s oglasima temelji se na kompromisu: korisnici dobivaju nižu cijenu pretplate, ali zauzvrat dio vremena provode gledajući reklame. Netflix tijekom jednog sata sadržaja može prikazati do pet minuta oglasa, što znači da gotovo osam posto vremena provedenog pred ekranom odlazi na marketinške prekide.

Za kompaniju koja je nekad izgradila identitet upravo na iskustvu bez reklama, taj zaokret pokazuje koliko se streaming industrija promijenila pod pritiskom usporavanja rasta pretplata i potrebe za novim izvorima prihoda.