Zaboravite na prijevod. Ova umjetna inteligencija izmišlja vlastite jezike.

Kako bi zvučao jezik koji je u potpunosti izgradila umjetna inteligencija? Tim istraživača napravio je alat koji odgovara upravo na to pitanje.

Novi rad objavljen u časopisu Proceedings of the Association for Computational Linguistics predstavlja ConlangCrafter, alat koji koristi velike jezične modele za izgradnju potpuno novih jezika s vlastitim zvukovima, gramatikom i vokabularom.

Cilj je bio stvoriti jezike sa značajkama koje inače ne nalazite u onima koje već govorimo.