Zaboravite na prijevod. Ova umjetna inteligencija izmišlja vlastite jezike.

Alat koji koristi velike jezične modele za izgradnju potpuno novih jezika s vlastitim zvukovima, gramatikom i vokabularom već je upotrijebljen za izradu 60 jezika
Kako bi zvučao jezik koji je u potpunosti izgradila umjetna inteligencija? Tim istraživača napravio je alat koji odgovara upravo na to pitanje.
Novi rad objavljen u časopisu Proceedings of the Association for Computational Linguistics predstavlja ConlangCrafter, alat koji koristi velike jezične modele za izgradnju potpuno novih jezika s vlastitim zvukovima, gramatikom i vokabularom.
Cilj je bio stvoriti jezike sa značajkama koje inače ne nalazite u onima koje već govorimo.
Već je korišten za stvaranje više od 60 jezika. Izvorni računalni kod je javno dostupan ako se želite sami okušati u tome.
Kako umjetna inteligencija gradi jezik?
Kao i drugim modelima, ConlangCrafteru možete dati specifične upute.
Nakon što jezik poprimi oblik, ConlangCrafter prevodi rečenice u njega, provjerava vlastiti rad i ispravlja nedosljednosti usput, a sve to uz ažuriranje tekućeg priručnika gramatike jezika.
Ogroman zadatak biva razbijen na manje dijelove, koje LLM-ovi rješavaju pojedinačno i kombiniraju u odgovor.
Tim je isprobao jezik bez ijednog suglasnika, pa čak i onaj dizajniran za izvanzemaljsku vrstu sličnu lignji koja komunicira bojama i gestama umjesto govorom.
Zašto bi ikome trebao izmišljeni jezik?
Osim što je zabavno, moglo bi biti korisno piscima i filmašima kojima su potrebni uvjerljivi izmišljeni jezici.
No, moglo bi poslužiti i pri proučavanju slabo dokumentiranih jezika i načina na koji se jezici razvijaju tijekom vremena, piše Digital Trends.