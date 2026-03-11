Procurile informacije sa zatvorenog brifinga: 'Javnost ovo zaslužuje znati'

Demokratski senator Chris Murphy optužio je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da ima ‘nedosljedan i nedovršen’ plan za rat protiv Irana. Murphy je to poručio u objavi na društvenim mrežama nakon što je sudjelovao na dvosatnom zatvorenom brifingu o ratu.
Prema njegovim riječima, sastanak je bio zatvoren za javnost jer, kako tvrdi, Trump ‘ne može javno braniti ovaj rat’.
‘Bio sam danas na dvosatnom brifingu o ratu s Iranom. Svi su brifinzi zatvoreni jer Trump ne može javno braniti ovaj rat’, napisao je Murphy. ‘Naravno, ne mogu otkrivati povjerljive informacije, ali zaslužujete znati koliko su ovi ratni planovi nedosljedni i nedovršeni.’
Iznenađujuće informacije
Dodao je da je, prema onome što je čuo na brifingu, posebno iznenađujuće to što ciljevi rata ne uključuju uništavanje iranskog nuklearnog programa.
‘Možda je najvažnije to da ratni ciljevi NE uključuju uništavanje iranskog nuklearnog programa. To je… prilično iznenađujuće… jer Trump stalno ponavlja da je upravo to ključni cilj’, poručio je Murphy. Istaknuo je i da je već poznato kako zračni napadi sami po sebi ne mogu uništiti iranski nuklearni materijal.
Senator je dodao da mu je na brifingu potvrđeno i kako promjena režima u Iranu nije dio plana. ‘Drugim riječima, potrošit će se stotine milijardi dolara poreznih obveznika, poginut će mnogi Amerikanci, a tvrdi režim i dalje će ostati na vlasti’, upozorio je.
Prema njegovim riječima, administracija zasad kao glavne ciljeve navodi uništavanje iranskih projektila, brodova i tvornica dronova. No Murphy tvrdi da dužnosnici nisu imali jasan odgovor na pitanje što će se dogoditi nakon što bombardiranje prestane i Iran ponovno pokrene proizvodnju.
Problem Hormuškog tjesnaca
‘Naznačili su da bi moglo uslijediti još bombardiranja. A to, naravno, znači beskonačan rat’, napisao je. Posebno je kritizirao nedostatak plana za Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za svjetsku trgovinu energentima.
‘Kad je riječ o Hormuškom tjesnacu – nisu imali nikakav plan. Ne mogu ulaziti u detalje o tome kako Iran može blokirati prolaz, ali dovoljno je reći da trenutačno ne znaju kako ga sigurno ponovno otvoriti’, poručio je Murphy, dodajući da je takav scenarij bio potpuno predvidiv.