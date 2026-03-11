Procurile informacije sa zatvorenog brifinga: 'Javnost ovo zaslužuje znati'

Prema njegovim riječima, sastanak je bio zatvoren za javnost jer, kako tvrdi, Trump ‘ne može javno braniti ovaj rat’.

‘Bio sam danas na dvosatnom brifingu o ratu s Iranom. Svi su brifinzi zatvoreni jer Trump ne može javno braniti ovaj rat’, napisao je Murphy. ‘Naravno, ne mogu otkrivati povjerljive informacije, ali zaslužujete znati koliko su ovi ratni planovi nedosljedni i nedovršeni.’

Iznenađujuće informacije

Dodao je da je, prema onome što je čuo na brifingu, posebno iznenađujuće to što ciljevi rata ne uključuju uništavanje iranskog nuklearnog programa.

‘Možda je najvažnije to da ratni ciljevi NE uključuju uništavanje iranskog nuklearnog programa. To je… prilično iznenađujuće… jer Trump stalno ponavlja da je upravo to ključni cilj’, poručio je Murphy. Istaknuo je i da je već poznato kako zračni napadi sami po sebi ne mogu uništiti iranski nuklearni materijal.