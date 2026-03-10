Ovo su najbogatiji ljudi na svijetu: Nova lista ima i nekoliko iznenađenja - pogledajte gdje je Trump

Tehnološki sektor i dalje dominira među najbogatijima. Musk , čelnik tvrtki Tesla i SpaceX, zadržao je prvo mjesto s procijenjenim bogatstvom od 839 milijardi dolara. Slijede ga suosnivači Googlea Larry Page s oko 257 milijardi dolara i Sergey Brin s približno 237 milijardi dolara.

Naime, na Forbesovu popisu ove se godine nalazi 3.428 milijardera , što je znatno više nego lani, kada ih je bilo 3.028. Njihovo ukupno bogatstvo procjenjuje se na 20,1 bilijun dolara, čak četiri bilijuna više nego godinu ranije.

Američki milijarderi dominiraju vrhom

Među šest najbogatijih ljudi svijeta nalaze se isključivo Amerikanci. Uz Muska i dvojca iz Googlea, na vrhu su i osnivač Amazona Jeff Bezos s oko 224 milijarde dolara, izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg s 222 milijarde te suosnivač Oraclea Larry Ellison s oko 190 milijardi dolara. Na sedmom mjestu nalazi se francuski magnat luksuzne industrije Bernard Arnault i njegova obitelj s procijenjenih 171 milijardu dolara.

U prvih deset još su i osnivač Nvidije Jensen Huang (154 milijarde dolara), investitor Warren Buffett (149 milijardi) te španjolski modni mogul Amancio Ortega (148 milijardi). Broj osoba čije bogatstvo prelazi 100 milijardi dolara porastao je na 20, dok ih je prošle godine bilo 15.

Trump bogatiji nakon kripto poslova

Na listi se našao i američki predsjednik Donald Trump, čije je bogatstvo, prema Forbesu, poraslo za 27 posto, na oko 6,5 milijardi dolara. Povećanje se djelomično pripisuje njegovim poslovima povezanima s kriptovalutama, ali i činjenici da je poništena kazna iz ranijeg sudskog postupka za financijske prijevare u New Yorku.

Trump se tako našao na 645. mjestu među najbogatijim ljudima svijeta.

Novi milijarderi iz svijeta zabave i sporta

Ovogodišnja lista donijela je i nekoliko zvučnih novih imena. Među novim milijarderima su reper Dr. Dre, pjevačica Beyoncé Knowles-Carter te teniska legenda Roger Federer.

Ukupno je na popisu 390 novih milijardera, među kojima su i Greg Abel, nasljednik Warrena Buffetta na čelu Berkshire Hathawaya, Kimbal Musk, brat Elona Muska, te Nicole Shanahan, bivša supruga Sergeya Brina i nekadašnja kandidatkinja za potpredsjednicu SAD-a.

Dobitnici i gubitnici

Elon Musk zabilježio je i najveći rast bogatstva u dolarima, povećavši svoju imovinu za čak 497 milijardi dolara. S druge strane, najveći pad zabilježio je Lei Jun, osnivač kineske tehnološke kompanije Xiaomi, čije je bogatstvo smanjeno za 15,6 milijardi dolara.

Forbes također procjenjuje da je osnivač kriptoburze Binance, Changpeng Zhao (CZ), sada bogatiji od osnivača Microsofta Billa Gatesa, s procijenjenim bogatstvom od oko 110 milijardi dolara.

Više milijarderki nego ikad

Iako popis i dalje snažno dominiraju muškarci, ove se godine na njemu nalazi i 122 samostalno stvorene milijarderke, čije se ukupno bogatstvo procjenjuje na 462 milijarde dolara.

Najmlađa milijarderka na svijetu je 20-godišnja nasljednica Amelie Voigt Trejes, Brazilka čiji je djed osnovao tvrtku za industrijske strojeve WEG, a čije se bogatstvo procjenjuje na 1,1 milijardu dolara. Suosnivač startupa za zapošljavanje putem umjetne inteligencije Mercor, Surya Midha (22), najmlađi je milijarder.

Prosječno bogatstvo milijardera također je poraslo – s 5,3 milijarde dolara prošle godine na 5,8 milijardi dolara ove godine. Istodobno je 89 osoba ispalo s liste, među njima poduzetnik i čelnik NASA-e Jared Isaacman te investitor Charles Cohen.