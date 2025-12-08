Nespremni za vlastite tehnologije? Najmoćnije svjetske tvrtke padaju na osnovnom testu sigurnosti

Najveće svjetske tvrtke za umjetnu inteligenciju ne ispunjavaju ni vlastite sigurnosne obaveze, pokazalo je izvješće Winter AI Safety Index za 2025. godinu, a objavila ga je neprofitna organizacija Future of Life Institute (FLI).

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno osam velikih tvrtki: američke Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, xAI i Meta Platforms te kineske DeepSeek, Alibaba Cloud i Z.ai. Otkriven je nedostatak vjerodostojnih strategija za sprječavanje katastrofalne zloupotrebe ili gubitka kontrole nad alatima umjetne inteligencije.

Niti jedna tvrtka nije proizvela plan koji se može provjeriti za održavanje ljudske kontrole nad sve sposobnijim sustavima umjetne inteligencije, iako nastoje proizvesti opću umjetnu inteligenciju i superinteligenciju koja bi nadmašila ljudski intelekt.

Studija je mjerila tvrtke u šest kritičnih područja: procjena rizika, trenutne štete, sigurnosni okviri, egzistencijalna sigurnost, upravljanje i odgovornost te razmjena informacija.

Iako je zabilježen napredak u pojedinim kategorijama, provedba je i dalje nedosljedna i često joj nedostaje dubina koju zahtijevaju globalni standardi u nastajanju. Anthropic, OpenAI i Google DeepMind pohvaljeni su za relativno jaku transparentnost, okvire javne sigurnosti i stalna ulaganja u istraživanje tehničke sigurnosti.