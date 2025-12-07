Ovo se ne pamti! Pogledajte što navijači Cityja pišu o Gvardiolu nakon još jedne sjajne utakmice

Joško Gvardiol ponovno je oduševio navijače Manchester Cityja. Nakon što je hrvatski branič zabio protiv Sunderlanda i dodatno učvrstio obranu Građana, društvene mreže bile su preplavljene porukama pohvale.

Mnogi ističu kako je Gvardiol postao ključan igrač Cityjeve momčadi, posebno u trenucima kada je ekipi potrebno zadržati mirnoću i sigurnost u obrani, ali i donijeti opasnost u prekidima.

Navijači su se spontano oglasili na društvenim mrežama i ‘odapeli’ niz komplimenata:

‘Najbolji stoper na svijetu, svaka čast, Joško!’ ‘Ovaj čovjek može sve – braniti, zabiti, voditi ekipu.’ ‘Hvala ti, Gvardiol, spasio si nas i danas.’ ‘Taj skok i gol… fantazija.’ ‘Ostani s nama još puno godina!’

Nisu izostale ni emotivne poruke podrške:

‘Volim te, čovječe, pravi si ratnik.’ ‘Nikad ne odustaje, uvijek daje maksimum – ponosni smo!’

Neki su čak zaključili kako je Gvardiol u ovom trenutku jedan od rijetkih igrača u momčadi koji može biti razlika u velikim utakmicama: ‘Kad City treba lidera – on se pojavi.’

Navijači očito vide Gvardiola kao ključnog u borbi za vrh Premier lige, a njegove posljednje utakmice daju im dodatni razlog za optimizam. Hrvatski branič postao je jedan od miljenika tribina, a čini se da će tako ostati i dalje – posebno nastavi li u ovakvom ritmu.