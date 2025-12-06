Idući tjedan na snagu stupa jedna od najstrožih politika na svijetu: 'Ne znam kako ću izdržati'

Australija idućeg tjedna uvodi jednu od najstrožih politika na svijetu kad je riječ o korištenju društvenih mreža među djecom. Od srijede 10. prosinca, platforme će morati blokirati pristup svim korisnicima mlađima od 16 godina. Neke su tvrtke već počele provoditi zabranu

Meta je započela s provjerama dobi i zaključavanjem računa na Facebooku i Instagramu, dok druge platforme – među njima TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch, Kick, Threads i X – šalju obavijesti maloljetnim korisnicima da preuzmu svoje fotografije i kontakte prije zaključavanja računa. Nude im izbor - trajno brisanje računa ili zamrzavanje do 16. rođendana. Meta procjenjuje da Instagram ima oko 350.000 korisnika iz Australije u dobi od 13 do 15 godina, a na Facebooku ih ima 150.000. Platforme će nuditi provjeru dobi putem sustava pod imenom Yoti Age Verification te će oni koji su greškom označeni kao mlađi od 16 godina moći koristiti službeni dokument ili 'videoselfi'. Platformama koje ne poduzmu razumne mjere prijete kazne do 50 milijuna australskih dolara. Meta zagovara da prikupljanje i provjera dobi počnu na razini operativnih sustava i trgovina aplikacijama, što bi, prema tvrdnjama tvrtke, bila točnija i primjerenija metoda za privatnost korisnika.

Zabrana će imati izravan utjecaj na tinejdžere koji već razvijaju profesionalne karijere na društvenim mrežama. U Umini, gradiću na središnjoj obali New South Walesa, četrnaestogodišnje skateboarderice Vespa Eding i Indy Conwell objavljuju svoje trikove i treniraju mlađe. Njihove profile vode – majke, piše Sky News. 'Vjerojatno ću izgubiti račun preko kojeg komuniciram sa sponzorima', kaže Indy. 'Ali razumijem razlog – mnogi se tinejdžeri ondje suočavaju sa cyber bullyingom ili se počnu previše oslanjati na aplikacije.' Roditeljske udruge koje su se zalagale za tu dobnu granicu pozvale su obitelji da pomognu djeci u prilagodbi na razdoblje bez društvenih mreža. Premda postoje primjedbe na način provedbe zakona, zagovornici smatraju da bi mlađi od 16 godina trebali provoditi više vremena izvan digitalnog okruženja te da bi im dobna granica mogla olakšati prilagodbu. Tragedija koja je pokrenula promjene Jedan od najjačih glasova u zagovaranju zabrane je odvjetnica i majka Emma Mason, čija je kći Matilda Rosewarne, nadimka Tilly, 2022. godine preminula u dobi od 15 godina. Tilly je godinama trpjela online nasilje. Mason opisala je trenutak kad je sve eskaliralo: 'Kad je Tilly imala oko 14 godina, lažna gola fotografija počela je kružiti školom. Prvo ju je vidjelo 300 učenika, zatim oko tisuću. Do večernjih sati tog dana već si je pokušala oduzeti život.' Mason od njezine tragične smrti aktivno zagovara strožu regulaciju i ove je godine govorila na događaju uz Glavnu skupštinu UN-a u New Yorku. Psihologinja Danielle Einstein ističe da su tjeskoba, nesigurnost i društvene mreže snažno povezani: 'Sada je trenutak da djeca otkriju tko su im pravi prijatelji, s kim se smiju i komu se mogu obratiti kad im je teško.' I uz zabranu, djeca će i dalje moći koristiti usluge razmjene poruka.