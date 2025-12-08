Od kvantnih čuda do imunoloških misterija: Hrvatski stručnjaci napisali knjigu o Nobelovim nagradama

Davor Horvatić, profesor na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i jedan od najpoznatijih znanstvenih komunikatora, u svom je poglavlju predstavio doprinose laureata za fiziku. Horvatić inače istražuje područje fizike elementarnih čestica, fizike kompleksnih sustava i analize vremenskih nizova, a u knjizi opisuje kvantno tuneliranje i supravodljivost, s naglaskom na ulogu novih spoznaja u razvoju kvantnih računala.

Doprinose nobelovaca medicine (ili fiziologije) općoj je populaciji približila Mirjana Kujundžić Tiljak, pročelnica Katedre za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku te ravnateljica Škole narodnog zdravlja 'Andrija Štampar' Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S bogatim iskustvom u biostatistici i javnom zdravstvu, objasnila je kako imunološki sustav razlikuje vlastito od stranog i zašto je to pitanje bilo ključno za nagrađeni rad Mary E. Brunkow, Freda Ramsdella i Shimona Sakaguchija.

Za kemiju je bila zadužena Ivana Brekalo, znanstvenica koja je doktorirala na sveučilištima Georgetown (Washington DC, SAD) i McGill (Montreal, Kanada), a danas je suradnica na Institutu Ruđer Bošković, na kojem razvija nove metode u mehanokemiji poroznih materijala, primarno metalo-organskih mreža (engl. metal-organic frameworks, MOF). Zato joj nije teško palo pisati o samim počecima MOF-ova, za koje su nagrađeni Richard Robson, Susumu Kitagawa i Omar Yaghi.