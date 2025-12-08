Od kvantnih čuda do imunoloških misterija: Hrvatski stručnjaci napisali knjigu o Nobelovim nagradama

Nobelove nagrade, najveća priznanja za doprinose u fizici, medicini, kemiji, ekonomiji, književnosti i miru, dodjeljuju se od 1901. godine. Iako Nobelovo povjerenstvo svojim odabirima svake godine ističe otkrića koja su najviše utjecala na današnji svijet, njihova su objašnjenja često skrivena iza složenih znanstvenih pojmova i zahtijevaju dobro poznavanje nekog područja, što široj publici otežava razumijevanje. Zato su se naši stručnjaci iz svakog od šest područja za koja se dodjeljuje nagrada okupili i napisali knjigu 'Nobel u Zagrebu 2025.'
Davor Horvatić, profesor na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i jedan od najpoznatijih znanstvenih komunikatora, u svom je poglavlju predstavio doprinose laureata za fiziku. Horvatić inače istražuje područje fizike elementarnih čestica, fizike kompleksnih sustava i analize vremenskih nizova, a u knjizi opisuje kvantno tuneliranje i supravodljivost, s naglaskom na ulogu novih spoznaja u razvoju kvantnih računala.
Doprinose nobelovaca medicine (ili fiziologije) općoj je populaciji približila Mirjana Kujundžić Tiljak, pročelnica Katedre za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku te ravnateljica Škole narodnog zdravlja 'Andrija Štampar' Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S bogatim iskustvom u biostatistici i javnom zdravstvu, objasnila je kako imunološki sustav razlikuje vlastito od stranog i zašto je to pitanje bilo ključno za nagrađeni rad Mary E. Brunkow, Freda Ramsdella i Shimona Sakaguchija.
Za kemiju je bila zadužena Ivana Brekalo, znanstvenica koja je doktorirala na sveučilištima Georgetown (Washington DC, SAD) i McGill (Montreal, Kanada), a danas je suradnica na Institutu Ruđer Bošković, na kojem razvija nove metode u mehanokemiji poroznih materijala, primarno metalo-organskih mreža (engl. metal-organic frameworks, MOF). Zato joj nije teško palo pisati o samim počecima MOF-ova, za koje su nagrađeni Richard Robson, Susumu Kitagawa i Omar Yaghi.
Doprinose laureata za ekonomske znanosti opisala je Vedrana Pribičević, poznata ekonomistica i viša predavačica na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Znanstveno se bavi kompleksnim adaptivnim sustavima, posebno širenjem financijske zaraze i sistemskim rizicima u multipleks mrežama, a u knjizi je istaknula kako radovi novopečenih nobelovaca Mokyra, Aghiona i Howitta razjašnjavaju i povijesno podrijetlo i unutarnji mehanizam modernog gospodarskog rasta.
O stilu i djelima ovogodišnjeg dobitnika za književnost Lászla Krasznahorkaija pisala je Tanja Tolić, dugogodišnja novinarka, urednica i književna kritičarka. Tolić je približila djela mađarskog nobelovca prevedena na hrvatski jezik i osobito naglasila njegovu povezanost s našom državom. Naime Krasznahorkai je dvaput gostovao u Zagrebu: 2014. godine, kad je predstavio svoj roman 'Rat i rat' i kratku priču 'Posljednji vuk', te 2019. godine na Festivalu europske kratke priče, a zanimljivo je to da je napisao i novelu nadahnut mediteranskim krajolikom prilikom posjeta Dalmaciji.
Konačno, Nobelovu nagradu za mir i sve kontroverze oko nje opisao je Neven Sesardić, umirovljeni profesor filozofije koji je predavao na sveučilištima u Sjedinjenim Državama, Japanu, Engleskoj i Hong Kongu. Posebnu je pozornost posvetio nepravdama u dodjeljivanju, promatrajući ih kroz sam pojam mira i ideološke sklonosti Norveškog Nobelovog povjerenstva, zaduženog za tu nagradu.
Knjiga 'Nobel u Zagrebu 2025. 'donosi najvažnije znanstvene ideje predstavljene jednostavnim jezikom i postavlja ih u kontekst današnjice. Naši stručnjaci, svaki s bogatim iskustvom u svom području, pažljivo su balansirali između visoke znanstvene razine i jasnoće prilagođene široj publici, pa tekstovi ostaju razumljivi, ali i dalje stručno utemeljeni.
Predstavljanje knjige održat će se u sklopu predavanja 'Nobel u Zagrebu' na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) u utorak 9. prosinca u 17 sati. Predavači su autori Davor Horvatić, Vedrana Pribičević i Neven Sesardić, a govorit će o doprinosima laureata za fiziku, ekonomske znanosti i mir. Cijeli događaj i primjerke knjiga za posjetitelje osigurali su FER, Infobip, AVL-AST, Aircash, Visage Technologies, Croatel i tportal.